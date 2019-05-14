Mariana Çukuru'na en derin dalışı gerçekleştirdi ve insan yapımı plastik atık buldu

Dünya'nın bilinen en derin noktası olan Mariana Çukuru’na dalarak bu alanda rekoru kıran ABD’li kâşif, bu derinlikte plastik atık buldu.

Victor Vescovo, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Mariana Çukuru'nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe dalarak rekora imza attı.

Çukurun dibinde dört saat geçiren Vescovo, basınca dayanıklı özel bir denizaltı ile rekor derinlikteki canlı yaşamını da görüntüledi.

Vescovo’nun bu derinlikte görüntüleyecekleri merakla beklenirken, kâşif derin deniz canlılarının yanı sıra, plastik torbaya ve şekerleme poşetine benzeyen insan yapımı nesnelere rastladı.

OKYANUSLARDA 100 MİLYON PLASTİK ATIK YÜZÜYOR

Bilim insanları plastik atıkların yol açtığı kirliliğin kritik seviyelere ulaştığı uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler tarafından yapılan son bir araştırmaya göre, okyanuslarda 100 milyon ton plastik atık yüzüyor.

YENİ TÜRLER KEŞFEDİLMİŞ OLABİLİR

Öte yandan BBC, Victor Vescovo’nun bu dalışında toplam dört yeni tür deniz canlısının keşfedilmiş olabileceğini duyurdu. Bunlar arasında karides benzeri kabuklu bir canlı da yer alıyor.

Bilim insanları şimdi canlı örnekleri üzerinde mikroplastik kalıntılar olup olmadığını da araştıracak.

© REUTERS / HANDOUT Victor Vescovo, Pasifik Okyanusu'nda yer alan Mariana Çukuru'nda yaklaşık 11 kilometre derinliğe dalarak rekora imza attı.

BU ÜÇÜNCÜ DALIŞ

ABD Donanması'ndan Teğmen Donald Walsh ve İsviçreli bilim insanı Jacques Piccard, 23 Ocak 1960'da Mariana Çukuru'na inen ilk insanlar olarak tarihe geçmişti.

Daha sonra ünlü ABD’li yönetmen James Cameron 26 Mart 2012'de tek kişilik denizaltı ile 10 bin 908 metre derine inerek 50 yıl aradan sonra çukura giden ilk insan olmuştu.

Victor Vescovo, bu son dalışla en derine inme rekorunu 11 metre geliştirmiş oldu. Çukura ilk dalışı gerçekleştiren Donald Walsh, Vescovo’yu tebrik eden ilk kişilerden biri oldu.

Mariana Çukuru, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor. Çukurun derinliği, 10 bin 911 kilometre ile 11 bin 30 kilometre arasında ölçülüyor. 2 bin 550 kilometre uzunluğundaki denizaltı kanyonunun genişliğinin ise 69 kilometre olduğu sanılıyor.