Kurum'dan 'Salda Gölü' açıklaması: Millet Bahçesi projemizle bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız

Salda Gölü ve çevresinin "Özel Çevre Koruma Alanı" ilan edilerek, doğal güzelliğinin korunmasının amaçlandığını vurgulayan Kurum, "Salda Millet Bahçesi Projemiz ile de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Kurum, paylaşımında, "Salda Gölü'nü hep birlikte koruyacağız", "Salda Gölü hep güzel kalacak" ifadelerinin yer aldığı gölün ve çevresinin gösterildiği bir videoya da yer verdi.
Salda Gölü ve çevresini Özel Çevre Koruma Alanı ilan ederek doğal güzelliğini korumayı amaçladık.— Murat KURUM (@murat_kurum) August 1, 2019
Salda Millet Bahçesi projemizle de bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak gelecek nesillere taşıyacağız. pic.twitter.com/XjIBwreNR4
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