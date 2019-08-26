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17:17 26 Ağustos 2019
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    G7'den Amazon yangınları için 20 milyon euro

    © REUTERS / UESLEI MARCELINO
    Çevre
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, G7 ülkelerinin, Amazonlar'daki orman yangılarının söndürülebilmesi için 20 milyon euro destekte bulunacağını açıkladı. Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio'nun kurduğu Earth Alliance ise, Amazonlar için 5 milyon dolar destek sözü verdi.

    Macron, G7 Zirvesi'nin düzenlendiği Fransa'nın Biarritz kentinde Şili Cumhurbaşkanı Sebastian Pinera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

    Jair Bolsonaro
    © AP Photo / Leo Correa
    Bolsonaro: Amazon ormanlarındaki yangınlar Brezilya'ya yaptırım uygulamak için sebep değil
    Amazonlar'daki orman yangınlarının birçok ülkeyi etkilediğini belirten Macron, "Bu sadece söz konusu ülkeler için değil aynı zamanda tüm insanlık için bir dram" dedi.

    Macron, yangınların iklimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

    "(G7 ülkeleri olarak) Amazon ülkelerine 20 milyon euro (22 milyon dolar) değerinde maddi destekte bulunacağız" diyen Macron, yangınların söndürülebilmesi için Fransa'nın da askeri destek vereceğini belirtti.

    Macron, gelecek ay Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Amazonlar için inisiyatif başlatılacağını da duyurdu.

    G7 ülkelerinin tamamının, Amazonlar'daki orman yangınların söndürülebilmesi için yardım konusunda hemfikir olduklarına vurgu yapan Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile de bu konuyu ele aldıklarını söyledi.

    © AP Photo / Kay Nietfeld
    Merkel'den Macron'un 'Amazonların G7 gündemine taşınması' önerisine destek
    Macron, Afrika'da yaşanan orman yangıları için de destekte bulunabileceklerini, bunu Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşeceklerini dile getirdi.

    İklim konusunda sabah düzenledikleri oturuma Trump'ın katılmadığını ancak ABD heyetinin hazır bulunduğunu belirten Macron, Trump'ın o sırada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü de sözlerine ekledi.

    DICAPRIO’NUN KURDUĞU ÖRGÜTTEN 5 MİLYON DOLAR

    Öte yandan, ünlü aktör Leonardo DiCaprio tarafından kurulan yeni çevre örgütü olan Earth Alliance, Amazon ormanlarının korunmasına yardımcı olmak için 5 milyon dolarlık taahhütte bulundu.

    Örgüt tarafından yapılan açıklamada, ‘Paranın, yerli topluluklar için kritik kaynaklar ve Amazonların yaşamsal biyo-çeşitliğini korumaya çalışan yerel ortaklar için harcanacağı' belirtildi.

    ‘DICAPRIO 5 MİLYON VERİRKEN, DÜNYANIN EN GÜÇLÜ 7 ÜLKESİ 20 MİLYON VERİYOR’

    DiCaprio’nun bu bağışı, sosyal medyada G7’de toplanan ülkeleri hedef haline getirdi.

    DumpTrump adını kullanan bir kullanıcı, “DiCaprio, 5 milyon dolar toplayabildi. Ancak dünyanın en güçlü 7 ülkesinin sadece 20 milyon dolar toplayabildiğini mi söylüyorsun bana? G7. Gerçekten hayal kırıklığı” yazdı.

    ​Vote Blue adlı kullanıcı ise, “DiCaprio’nun Earth Alliance’i 5 milyon dolar toplayabiliyorken, G7 20 milyondan daha çok toplayabilirdi” değerlendirmesini yaptı.

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    Etiketler:
    Donald Trump, Emmanuel Macron, Amazon, Fransa
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