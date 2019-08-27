Pasifik Okyanusu'ndaki 76 günlük yolculuğunu özetledi: Plastik atık görmediğim gün yoktu

Antonio’nun meydan okumak adına çıktığı 76 günlük bu yolculukta yanından ayrılmayan bir eşlikçisi olmuş: Plastik atıklar.
Plastik atıklarla karşılaşmadığı bir gün bile olmadığını söyleyen Antonio, yolculuğunun okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmesini umduğunu belirtti. Antonio, en fazla rastladığı şeyin ise balıkçı ağları olduğunu dile getirdi.
OKYANUSTA KURABİYEYLE 50. YAŞ KUTLAMASI
Uyumak için küçük bir alanı olduğunu belirten Antonio, GPS koordinatlarını kontrol etmek ve doğru yolda olduğundan emin olmak için her saat başında uyandığını ifade etti.
Yolculuğu sırasında 50. yaşına da giren Antonio, bunu minik bir kurabiyeyle kutlamış.
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