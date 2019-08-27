Pasifik Okyanusu'ndaki 76 günlük yolculuğunu özetledi: Plastik atık görmediğim gün yoktu

Pasifik Okyanusu’nu kürek çekerek geçen Antonio de la Rosa 76 gün süren yolculuğu boyunca her yerde plastik gördüğünü söyledi.

Dayanıklılık sporlarında uzman olan İspanyol atlet Antonio de la Rosa, kendisi için özel olarak tasarlanmış ayakta kürek çektiği paddleboard (kürek sörfü) ile ABD’nin Kaliforniya eyaletinden Hawaii eyaletindeki Oahu’ya yaklaşık 4700 kilometre boyunca yol aldı.

Antonio’nun meydan okumak adına çıktığı 76 günlük bu yolculukta yanından ayrılmayan bir eşlikçisi olmuş: Plastik atıklar.

Plastik atıklarla karşılaşmadığı bir gün bile olmadığını söyleyen Antonio, yolculuğunun okyanuslardaki kirliliğe dikkat çekmesini umduğunu belirtti. Antonio, en fazla rastladığı şeyin ise balıkçı ağları olduğunu dile getirdi.

OKYANUSTA KURABİYEYLE 50. YAŞ KUTLAMASI

Yolculuğuna dair detayları da anlatan sporcu, günde 65-75 kilometre yol kat ettiğini ancak dalgaların yardımcı olmadığı günlerde bunun 16 kilometreye kadar düştüğünü söyledi.

Uyumak için küçük bir alanı olduğunu belirten Antonio, GPS koordinatlarını kontrol etmek ve doğru yolda olduğundan emin olmak için her saat başında uyandığını ifade etti.

Yolculuğu sırasında 50. yaşına da giren Antonio, bunu minik bir kurabiyeyle kutlamış.