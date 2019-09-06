Bakanlıktan açıklama: Salda çevresine çivi dahi çakılmayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı basın organlarında Salda Gölü çevresinde bungalov evler, betonarme, asansörlü ve klimalı yapıların inşa edileceğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.
İddia edildiği üzere Salda Gölü kıyı kenar çizgisinin 50 metre değil, 300 ile 600 metre arasında değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, günübirlik ihtiyaçlar için ahşap ve doğal malzemelerden yapılacak yapıların dahi göl ve beyaz kumların yer aldığı kıyı kenar çizgisinin dışında konumlandırılacağının altı çizildi.
Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi ihalesinin gizli yapıldığı, projeyi yapacak yükleniciye önceden söz verildiği, ÇED raporu olmadan göl yakınında bazı alanlara madencilik ruhsatı verildiği iddialarının da "tamamen asılsız" olduğu aktarılan açıklamada, "Salda Gölü Özel Çevre Koruma Projesi yapım işi ihalesi 'açık ihale' usulü ile gerçekleştirilmiş olup teklif veren firmalar da açıkça bellidir. Salda Gölü'nü koruyacak çalışmanın bütün süreçleri şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Yapılan çalışmalar 'www.saldagoluturkiye.com' adresinden takip edilebilecektir." değerlendirmesi yapıldı.
Bakanlık ve Burdur Valiliği'nce Salda çevresinde sürekli denetimler yapıldığı belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi:
"Bu denetimler kapsamında çevre kirliliğine yol açanlar hakkında para cezası uygulanmış, kaçak yapılar inşa edenler hakkında suç duyurularında bulunulmuştur. Salda Gölü ile ilgili yapılacak her çalışma Bakanlığımız ve Burdur Valiliğince hassasiyetle takip edilirken, ilçe belediyesi ne yazık ki üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Göl çevresinde çarpık yapılaşmaya göz yuman ve çevre kirliliğine karşı tedbirleri almayan sorumlularla alakalı Bakanlığımızca görevlendirilen müfettişler aracılığıyla tespite yönelik çalışmalar mahallinde devam etmektedir. Bu konuda ihmali bulunanlar hakkında gerekli adli ve idari takibatın başlatılması için girişimlerde bulunulacaktır."
'BAŞTAN SONA YALANLARLA DOLU İDDİALARLA KAMUOYU YANILTILMAYA ÇALIŞILMAKTADIR'
Bakanlık açıklamasında, 14 Mart 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilen Salda Gölü ve çevresinin hassasiyetle korunduğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:
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