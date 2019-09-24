İklim aktivisti çocuklar Türkiye dahil beş ülkeyi BM'ye şikayet etti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de aralarında olduğu 16 çocuk, Türkiye de dahil beş ülkeyi iklim değişikliğiyle mücadelede adım atmadıkları gerekçesiyle Birleşmiş Milletler’e (BM) şikayet etti.

New York'ta düzenlenen iklim zirviesine katılan ve aralarında liderlere 'Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız' diye seslenen Thunberg'in de bulunduğu 16 aktivist çocuk, Almanya, Fransa, Brezilya, Arjantin ve Türkiye için BM'ye şikayet mektubu gönderdi.

BM’ye gönderilen şikayet mektubunda, bu ülkelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmedikleri savunuldu. Mektupta, bu ülkeler, kaynaklarını iklim değişikliğinin ölümcül ve öngörülebilir sonuçlarını engellemek için kullanmamakla eleştirildi.

İKLİM KRİZİ, 'ÇOCUK HAKLARI İHLALİ' OLARAK SINIFLANDIRILABİLİR

Eğer şikayet kabul edilir ve haklı bulunursa, BM, iklim krizini çocuk hakları ihlali olarak sınıflandıracak ve 5 ülkenin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamındaki hedeflerini gözden geçirerek, çözüm için diğer ülkelerle birlikte çalışmaları istenecek.

'BİZİ CİDDİYE ALMIYORLAR'

Dilekçe sahiplerinden, Güney Afrika’dan 17 yaşındaki Ayakha Melithafa yaptığı açıklamada, “İklim kriziyle yaşlı insanlar o kadar fazla ilgilenmiyorlar çünkü etkilenmeyecekler” dedi ve ekledi: “Bizi çocukları ciddiye almıyorlar, ama onlara ciddi olduğumuzu göstermek istiyoruz.”

NEDEN BEŞ ÜLKE?

Yeşil gazetenin aktardığına göre, sikayet edilen beş ülke, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kendileri hakkında yapılan şikayetleri değerlendirme yetkisini kabul edin 44 ülke arasında yer alıyor.

Dünyada atmosfere en fazla sera gazı salan bazı ülkelerse şikayet mektubunda yer almadı.

Atmosfere en çok karbondioksit salan ve bu şekilde küresel ısınmaya katkıda bulunan ABD, anlaşmanın çocukların olası ihlallerde haklarını aramalarına imkan tanıyan bölümünü onaylamadığı için ihlal kapsamına girmiyor. Dünya üzerinde atmosfere en fazla sera gazı salan ülke konumundaki Çin de anlaşmanın o kısmını onaylamış değil.