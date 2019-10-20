Tedavisi tamamlanan Mısır akbabası ülkesine teslim edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan'da yumurtadan çıktıktan sonra kafes ortamında büyütülen ve verici takılarak doğal yaşam ortamına salınan Mısır akbabasının Adana'da olduğu GPS sinyaliyle belirlendi.
Mısır akbabasının yaban hayatı kurtarma merkezinde bir yıl süren tedavi ve doğaya uyum sürecinin ardından Bulgaristan'a iade edilmesi için yetkili mercilerle görüşmeler sağlandı.
Görüşmeler sonucunda akbaba, Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamında gerekli işlemler yerine getirildikten sonra Bursa'ya gelen Bulgar yetkililere teslim edildi.
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