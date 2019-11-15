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18:16 15 Kasım 2019
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    İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı yüzde 38'e düştü

    © DHA /
    Çevre
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    İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79'a kadar indi.

    İstanbul barajlarındaki su seviyeleri yağışsız geçen günlerin ardından düşmeye başladı. Bu yıl en yüksek ölçülen doluluk oranı yüzde 93.32 olarak Mart ayında ölçülmüştü. O tarihten itibaren düşmeye başlayan doluluk oranları Ağustos ayında yüzde 63.37, Eylül ayında yüzde 53.75 olarak kayıtlara geçmişti. Ekim ayının 25"inde yapılan ölçümlerde ise doluluk oranı yüzde 43.20 olarak ölçülürken, 15 Kasım 2019 tarihindeki toplam doluluk oranı 38.79 olarak kayıtlara geçti. 

    Alibeyköy Barajı'nda keçiler dolaşıyor

    İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Alibeyköy barajı da kurak geçek sonbahar aylarından nasibini aldı. Barajda doluluk oranı 32.55'e kadar gerilerken, daha önceden suyla dolu ve balıkların yüzdüğü alanlarda keçiler otlamaya başladı. Barajın Sultangazi ilçesi bölümünde bulunan tarihi su kemeri tamamen kuru bölümde kaldı. Kuruyan ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izlerine rastlamak mümkün.

    Terkos'da suyun çekilme izleri görünüyor

    Bir süre önce su azlığı nedeniyle kullanım dışı kalan Papuçdere Barajı'nda doluluk oranı bugün yüzde 2.58, Kazandere barajında ise yüzde 4 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un büyük barajlarından Terkos Gölü'nde havadan yapılan çekimlerde doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçülmesine rağmen suyun çekilme izlerinin pek çok bölgede olduğu görüldü.

    İstanbul Barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları ise şu şekilde: 

    • Ömerli yüzde 34.54
    • Papuçdere yüzde 2.58
    • Sazlıdere yüzde 38.61
    • Büyükçekmece yüzde 39.53
    • Alibeyköy yüzde 32.55
    • Terkos yüzde 57.20
    • Kazandere yüzde 04.00
    • Elmalı yüzde 65.10
    • Darlık yüzde 45.03
    • Istarancalar yüzde 28.63
    Etiketler:
    Doluluk oranı, Baraj, İstanbul
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