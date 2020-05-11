Planktonların çoğalmasıyla Marmara Denizi turuncuya büründü

Sahilin bazı bölümlerinde denizin renginin turuncuya dönüşmesi, vatandaşları şaşırttı.

© AA / Deniz suyu sıcaklığının yükselmesiyle meydana gelen plankton çoğalması her yıl mart, nisan ve mayıs aylarında yaşanıyor.

Renk değişiminin mevsimsel etkenlerle gerçekleştiği ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı belirtiliyor.