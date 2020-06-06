Beykoz Belediyesi Riva Deresi ile ilgili soruları yanıtladı

Beykoz Belediyesi, Beykozluların Riva Deresi hakkında akıllarında oluşan bazı soru işaretlerine açıklık getirdi. Belediye yaptığı yazılı açıklamada şu sorulara cevap verdi:

Riva Deresi neden kirleniyor?

Paşaköy Arıtma Tesisi, etrafındaki nüfusa artık yetersiz geliyor. Bu yüzden fazla miktarda atık su doğrudan dereye karışıyor. Ayrıca Riva Deresi çevresindeki mahallelerin atık sularının neredeyse tamamına yakını doğrudan dereye akıyor. Bu iki sebep, derenin kirlenmesine yol açıyor.

Riva Deresi’nin kirlenmesi nasıl engellenecek?

İSKİ tarafından geçmiş dönemde başlatılmış ve yatırım programına alınmış atık su projelerinin, kirliliği büyük ölçüde engellemesi bekleniyor. Bu projelerin hayata geçirilmesi ve tesislerin verimli kullanılması ile deredeki olumsuzluğun giderilmesi hedefleniyor.

Riva Deresi’nde sorumluluk kimde?

Riva Deresi’ni ilgilendiren iki konu var. Bunlardan en acil şekilde çözülmesi gereken, kirliliğe yol açan unsurların giderilmesi, yani atık su sorununun çözülmesi İSKİ’nin sorumluluğunda bulunuyor. 2009’da İSKİ ve DSİ arasında yapılan protokole göre, taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar ise DSİ’nin yetki alanında yer alıyor.

Riva Deresi’nde Beykoz Belediyesi’nin rolü ne?

16 Eylül 2014 tarihinde DSİ ve Beykoz Belediyesi arasında bir protokol imzalandı. Bu protokole göre DSİ, Riva Deresi ile ilgili taşkına ve çevre düzenlemesine yönelik ıslah projesi hazırlama yetkisini Beykoz Belediyesi’ne devretti. Bunun üzerine Beykoz Belediyesi tarafından üniversitelerle iş birliği içinde örnek bir projeye başlandı. Birkaç senedir üzerinde çalışılan Riva Projesi’nde artık sona gelindi.

Riva Projesi saha uygulaması ne zaman başlayacak?

Riva Projesi’nin başlaması için öncelikle dereyi kirleten unsurların giderilmesi gerekmektedir. Dereyi kirleten atık su sorunu giderildikten sonra projenin uygulaması hızla başlayacaktır. Proje bittiğinde dere çevresindeki canlılık daha da yeşerecek, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, su sporu bölgeleri, tarım alanları ile Türkiye bir doğa turizmi değerine kavuşacaktır. Beykoz çok güzel. Riva çok güzel. Bu güzelliğe hep birlikte sahip çıkalım çünkü doğa hepimizin.”