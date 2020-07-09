'Hepimize aynı anda emir geldi' dedi, Gelibolu'daki orman yangınına müdahale anlarını anlattı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına hem karadan hem havadan müdahale edildi. İstanbul'dan bölgeye giden yangın söndürme helikopteri pilotu Altan Dardağan o yangına müdahale anlarını anlattı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına karadan yapılan müdahalenin yanı sıra havadan yapılan çalışmalarda yangın söndürme uçak ve helikopterleri görev aldı.

Yangına müdahale etmek amacıyla İstanbul Beykoz'da bulunan Poyraz Orman Yangın Harekat Merkezi'nde görevli yangın söndürme helikopteri pilotu Altan Dardağan, Çanakkale'ye gitti. Görevini başarıyla tamamlayan Dardağan, Beykoz'daki harekat merkezine geri döndü.

Yangına müdahale ettikleri anları anlatan Altan Dardağan, o anlara ilişkin çektiği cep telefonu görüntülerini paylaştı. Görüntülerde geniş alana yayılan yangın, gökyüzüne yükselen dumanlar ve helikopterle müdahale anları yer aldı.

'Aynı anda hepimize emir geldi'

İhbar alınır alınmaz 7 dakika gibi kısa bir sürede havalandıklarını belirten Altan Dardağan, "İhbarları ortak grubumuzdan görüyoruz. İlk olarak oradan gördük. Pilotlar güne başladıklarında meteorolojiyi ve NOTAM'ı takip eder. Meteoroloji birkaç gündür aşırı rüzgar gösteriyordu. Bizdeki en önemli unsur rüzgar faktörüdür. Bizim tüm hazırlıklarımız tamamdı. Bir ihbar geldiğinde 7 dakika içerisinde İstanbul ekibi olarak havalanıyoruz. Yangın başladıktan sonra diğer bölgelerden Bursa, Keşan, İzmir tarafından bir sürü helikoptere aynı anda kalk emri geldi. Uçuş yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü" dedi.

'Gün batımına kadar çalışmalarımızı sürdürdük'

Yangına diğer illerden müdahaleye gelen helikopterler sebebiyle yoğun bir hava trafiğinin oluştuğunu ve bu yüzden koordineli çalıştıklarını belirten pilot Dardağan, şunları anlattı:

"İlk gittiğimizde Çanakkale Boğazı 'nda dumanları gördük. Orada çalışan bir uçak ve önceden giden helikopterler vardı. Yangın frekansına geçip kendi aramızda koordine olup yangına müdahaleye başladık. Çanakkale Havalimanı yakın olduğu için koordineli bir biçimde yakıt ikmali yaparak gün batımına kadar çalışmalarımızı sürdürdük.

'nda dumanları gördük. Orada çalışan bir uçak ve önceden giden helikopterler vardı. Yangın frekansına geçip kendi aramızda koordine olup yangına müdahaleye başladık. yakın olduğu için koordineli bir biçimde yakıt ikmali yaparak gün batımına kadar çalışmalarımızı sürdürdük. İstanbul Helikopter olarak yangının güney ucunda çalışma yaptık. Birçok helikopter aynı anda aynı yerde ve çok büyük bir dumanın içinde inanılmaz bir koordineyle çalıştı. Havada en fazla 2 saat 10 dakika kalabiliyoruz. Yakıt ikmali yapmamız gerekiyor. Tek seferlik 2 saat 10 dakikalık uçuşlarda 25-30 sorti yaptık."

'Rüzgar hem avantaj hem dezavantaj oldu'

Öğle saatlerinde başlayan yangının hızla ilerlemesinde kuvvetli rüzgarın etkili olduğunu söyleyen Dardağan, gece rüzgarın terse dönmesiyle birlikte çok daha büyük bir yangının önüne geçildiğini ifade etti. Dardağan, "Çanakkale'de çoğu zaman gece rüzgar terse dönüyor. Çiğ ve rutubetin basmasıyla yangın biraz daha çökmüş oluyor. Ertesi gün, gün doğumuyla sortilerimize başladık. Zaten kontrol altına alınmıştı. Gün batımına kadar soğutmalarımızı gerçekleştirdik. Çok büyük bir yangını rüzgâr faktörüyle kapatmış olduk" dedi.

'En az hasarla yangını kapatmak ayrı bir his'

Yangına müdahale anlarının normal bir uçuş olmadığını anlatan Dardağan, şöyle devam etti: