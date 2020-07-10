Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Sıcaklık her yıl 1 derece artacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelindeki yıllık ortalama sıcaklığın her yıl 1 derece artacağını açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayınlanan yeni iklim raporunda, önümüzdeki beş yıl içinde dünya genelindeki yıllık ortalama sıcaklığın sanayi öncesi döneme göre (19. yüzyılın ikinci yarısı), her yıl en az bir santigrat derece daha yüksek olacağı belirtildi.

Uzmanlar, son beş yılın tarihin en sıcak dönemi olduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki beş yılda sıcaklığın bir buçuk derece daha yükselebileceği konusunda uyarıda bulundu.

WMO Genel Sekreteri Patteri Taalas şu ifadeleri kullandı:

“Paris İklim Anlaşması'nın küresel sıcaklık artışını bu yüzyılda sanayi öncesi döneme göre iki santigrat derece düşük tutma hedefine ulaşmada zor görevlerle karşı karşıyayız.”

Taalas, sıcaklık artışının bir buçuk dereceden fazla olmamasını sağlamak için çaba sarfedilmesi gerektiğini ifade etti.

Bununla birlikte WMO tahmini, Kovid-19 pandemisi nedeniyle sera gazı ve aerosol emisyonlarındaki değişiklikleri dikkate almıyor.

Taalas, mevcut endüstriyel ve ekonomik durgunluğun iklim alanındaki koordineli eylemlerin yerini alamayacağını hatırlatarak, bu yıl emisyonlardaki azalmanın atmosferdeki CO2 konsantrasyonunda genel bir düşüşe yol açmayacağını kaydetti.

WMO Genel Sekreteri ayrıca, pandeminin dünya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, devletlerin iklim değişikliğiyle mücadele önlemlerini ekonomik iyileşme programlarına dahil etmeleri gerektiğini vurguladı.