600 yaşındaki tarihi çınar ağacı tedavi edildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan, kurtlanan ve mantar hastalığına yakalanan 600 yıllık çınar ağacı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanlarının yoğun çabaları sonucu tedavi edilerek kurtarıldı.

Değirmen Çarşı Meydanı'nda asırlardır ayakta duran ve gölgesi ile vatandaşları serinleten çınar ağacının gövdesi kurtlandı ve mantar hastalığına yakalandı.

İlçenin ortak mirası olan tarihi çınar ağacının hastalandığı bilgisini alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, anıt ağacı kurtarıp yaşatmak için Türkiye'nin en iyi uzmanlarını görevlendirdi.

Çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren uzmanlar, ağaçtaki kurtları temizledi, alınan tedbirlerle de mantar hastalığı da ortadan kaldırdı.