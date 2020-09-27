Yüksekova'daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi, 'Milli Park' ilan edildi

Hakkari, Yüksekova ilçesine 50 kilometre uzaklıktaki 3 bin 400 rakımlı Cilo ve Sat Dağları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla milli park ilan edildi.

İlçe'nin 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin milli park ilan edilmesi için bu yıl haziran ayında çalışma başlatılmıştı.

Cilo ve Sat Dağları bölgesinde şelale, göl, onlarca kilise, eskiden yaylacıların koruma amaçlı yaptığı yapılar, dağ silsilesinde Türkiye'nin en yüksek iki zirvesinin bulunduğu Uludoruk ve 20 bin yıllık buzullar bulunuyor.

El değmemiş doğasıyla öne çıkan Cilo Dağlarındaki bazı alanlar ile Sat Buzul Göllerinin bulunduğu bölgeye doğaseverler de oldukça ilgi gösteriyor.

Yüksekova'daki Cilo ve Sat Dağları bölgesi, 'Milli Park' ilan edildihttps://t.co/GQYl0xzrUP pic.twitter.com/bZwXW61nbg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 26, 2020

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