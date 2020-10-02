Honda, 2021 sonunda Formula 1'den ayrılacak

Formula 1 takımlarından Red Bull ve AlphaTauri'nin motor tedarikçisi Honda, 2021 sezonu sonunda şampiyonadan ayrılacağını açıkladı. Honda, araçlarda sıfır emisyon teknolojisine odaklanmak istediği için bu kararı aldığını belirtti.

Honda, 6 silindirli hibrit güç ünitelerinin kullanılmaya başlandığı 2014 sezonundan bir yıl sonra McLaren takımının motor partneri olarak döndüğü F1'e veda ediyor.

Japon firmasından yapılan açıklamada, Red Bull ve AlphaTauri takımlarıyla aralarındaki anlaşmanın biteceği 2021 sezonu sonunda F1'den ayrılacakları ifade edildi.

Honda Motor Başkanı Takahiro Hachigo, kararı eylül sonunda aldıklarını ve şirketin F1'e geri dönmeyi düşünmediğini söyledi: "Karar koronavirüs pandemisi nedeniyle değil uzun vadeli sıfır karbon hedefi doğrultusunda alınmıştır."

Öte yandan, Honda’dan yapılan açıklamada şirketin araştırma ve geliştirme alanındaki kurumsal kaynaklarını karbonsuz teknolojilerin çekirdeği olacak güç ünitesi ve enerji teknolojileri alanlarına aktarması gerektiği belirtildi.

Honda, 2008 yılı sonunda ekonomik kriz nedeniyle ayrıldığı F1'e 2015'te döndüğünden beri 4'ü Red Bull, biri de AlphaTauri ile olmak üzere 5 yarış birinciliği elde etti.

İlk kez 1964'te F1'de boy gösteren Honda'nın motorlarını taşıyan otomobiller, toplam 77 yarış ve 79 pole pozisyonu kazandı.