Kırım'da 90 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Kırım Hidrometeoroloji Merkezi’nden yapılan açıklamada, "5 Ocak’ta yeni rekor kırıldı. 5 Ocak için gözlem tarihinin en yüksek sıcaklığı kaydedildi. Hava sıcaklığı 17.6 dereceyi buldu. Önceki rekor, 14.4 dereceyle 1931’de kayda geçmişti" ifadelerine yer verildi.

Kırım’da bu kışın çok sıcak geçtiği ifade edilirken 31 Aralık’ta da sıcaklık rekorunun kırıldığı belirtildi.

Yeni yılın ilk günleri Kırım’da sıcak ve kurak geçiyor, hava gündüz saatlerinde 10 ila 15 derece arasında seyrediyorken gece 5 ila 7 dereceye iniyor.

Ancak önümüzdeki hafta sonu durumun değişeceği tahmin ediliyor. Kuzeyden gelen soğuk hava dalgasının yarımadayı etkisi altına alması, hava sıcaklığının 5 ila 7 arasında derece düşmesi bekleniyor.