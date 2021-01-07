Çanakkale Boğazı'nda binlerce ay denizanası görüntülendi: 'Bu yoğunlukta olması çok şaşırtıcı'

Çanakkale'de zıpkınla levrek balığı avlamak için 2020'nin son günü tüpsüz olarak dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan'ın, su altında çektiği yüzlerce denizanası görüntüsü şaşkınlık yarattı. Görüntüleri takipçileriyle paylaşan Turan, "Çanakkale Boğazı'nda yıllardan beri dalıyorum. Bu yoğunlukta ay denizanası olması çok şaşırtıcı" dedi.

Rekortmen dalgıç Müjdat Turan, boyundan büyük, kilosundan daha ağır trofe avlarını çekip sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen oldu. 2020 yılının son gününde Kilitbahir köyü açıklarında zıpkınla levrek balığı avlamak için dalış yapan Turan, denizin altında binlerce ay denizanasıyla karşılaştı.

Görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Turan, bu manzarayı sualtı kamerasıyla kaydetti. Turan, görüntüleri sosyal medya paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Müjdat Turan (@mujdat_turan)'in paylaştığı bir gönderi

'Ürkütücü bir görüntüydü'

Çektiği görüntüler hakkında açıklama yapan Müjdat Turan, "Çanakkale Boğazı'nda yıllardan beri dalıyorum. Bu yoğunlukta ay denizanası olması çok şaşırtıcı. Yılbaşından önce Havuzlar mevkisinde levrek avı için dalışa gittim. Meraya geldiğimde suya girince her tarafımın bembeyaz denizanası olduğunu gördüm. Bu beni şaşırttı. O görüntüyü, çekmek istedim. Gerçekten çok yoğun bir denizanası vardı. Ürkütücü bir görüntüydü" dedi.

Türkoğlu: Normal bir durum değil

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, bu tür denizanalarının daha çok kıyısal ve kirli suları tercih eden türler olduğunu, dünyanın hemen hemen her bölgesinde, tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunduğunu söyledi. Türkoğlu, şöyle konuştu: