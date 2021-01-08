Balıkların yüzdüğü baraj koyunlara, keçilere kaldı

İstanbul’da kuraklığın en net görüntüsü İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan en önemli barajların başında gelen Alibeyköy Barajı'nda çekildi. Suların tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde balıkların yüzdüğü barajda artık koyunlar, keçiler otluyor.

İstanbul’daki Alibeyköy Barajı’ndaki doluluk oranı, son on yılın en düşük seviyesi olan yüzde 10 seviyesine kadar düştü. Suların tamamen çekildiği Mağlova Kemeri’nde eskiden balıklar yüzerken, artık koyunlar, keçiler otluyor.

Suların çekildiği alanda kurumuş ağaçlarla çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi.

© İHA İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışlarının düşmemesi üzerine barajlardaki doluluk oranları son 10 yılın en düşük seviyesine kadar geriledi.

İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul barajlarının doluluk oranı ise yüzde 19.26 olarak ölçüldü.

Suların büyük kısmının çekildiği Alibeyköy Barajı’nın son durumu ise havadan görüntülendi. Görüntülerde suların çekildiği alanda koyunlar, keçiler otlarken barajın zemininde oluşan kuraklık ise korkunç tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

