ABD'den Avustralya'ya giden yarış güvercini Joe öldürülebilir

ABD'den Avustralya'ya 13 bin kilometre yol kat eden, adını da ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'dan alan yarış güvercinine, hastalık taşıyor olabileceği gerekçesiyle ötanazi uygulanabilir.

Pasifik Okyanusu'nu geçip ABD'den Avustralya'ya giden bir yarış güvercini salgın hastalık korkusundan dolayı karantinaya alındı, öldürülme tehlikesiyle karşı karşıya.

ABD Oregon'da 29 Ekim'deki bir yarıştan kaçıp uçtuğu sanılan kuş, Avustralya Melbourne'de bitkin bir haldeyken Kevin Celli- Bird tarafından bulundu.

Celli- Bird'ün ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan esinlenerek adını Joe koyduğu güvercin, tahminlere göre bir kargo gemisi üzerinde 13 bin kilometre yol kat ederek Avustralya'ya kadar gitti.

A racing pigeon that survived an exhausting 8,000-mile journey across the Pacific Ocean from the U.S. to Australia is expected to be killed because quarantine authorities say it poses a disease risk. https://t.co/5XZRgGaPIU — The Associated Press (@AP) January 14, 2021

Soyadında 'kuş' anlamına gelen 'bird' kelimesi dışında kuşlara bir alakası olmamasına rağmen zengin arka bahçesi nedeniyle dönem dönem kuş misafirleri olduğunu anlatan Celli-Bird, güvercinin ayağında mavi bir bant olduğunu, bunun da kuşun bir sahibi olduğunu belli ettiğini söyledi.

Nitekim Oklahama merkezli ABD Güvercin Birliği, güvercin Joe'nun Alabama kayıtlı olduğunu teyit etti.

Shock twist in the story of “Joe” the pigeon who found his way from Alabama to Melbourne after getting lost during a race. Federal Government considers him a biosecurity risk and confirmed he will be euthanised. We speak to the man who found Joe..he’s devastated. 6pm #7NewsMelb pic.twitter.com/WCSQMgp4e4 — NickMcCallum7 (@NickMcCallum7) January 14, 2021

Kuşun durumunun yerel basında yayılması üzerine Avustralya Karantina ve Denetleme Servisi'nin kendisini arayıp kuşu yakalamasını istediğini aktaran Celli- Bird, "Amerika'dan geldiyse kuş hastalığı kapmış olma riski olduğunu söylediler. Onlara yardımcı olmamı istediler. Ben de 'Doğruyu söylemek gerekirse gücünü geri kazandığı için ellerimle güvercini yakalayamıyorum. 500 mm yakınına gitsem hemen kaçıyor' dedim" ifadelerini kullandı.

Karantina yetkilileri şimdi güvercini yakalayabilmek için profesyonel isimlerle görüşüyor.

Johnny Depp'in köpekleri Avustralya'yı karıştırmıştı

Zengin doğal yaşamını ve canlı türlerini korumak adına yabancı ülkelerden getirilen hayvan ve bitkilerle ilgili sıkı kuralları olan Avustralya'da 2015'te de ABD'li yıldız Johnny Depp ve o dönemki eşi Amber Heard tarafından ülkeye sokulan 2 köpek hakkında, ülkeden derhal çıkarılmadıkları takdirde öldürülebilecekleri uyarısı yapılmıştı.

Avustralya Ulusal Güvercin Birliği'nden Brad Turner, Avustralya kıyılarına gelen Çinli yarış güvercini haberlerine alışık olduklarını ama bu kadar uzun mesafe kat eden güvercinin şaşkınlık yarattığını söyledi.

En son 1931'de yaklaşık 12 km'lik uçuş

Pigeonpedia.com sitesinin verilerine göre en uzun güvercin uçuşu 1931'de Fransa Arras'tan Vietnam Saigon arası 11 bin 600 km'yi 24 günde uçan kuşa ait.