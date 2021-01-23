Kazdağları'ndan sonra Kapadokya için de altın arama ruhsatı verildi

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Kanadalı Centerra maden şirketi, Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak ve Göynük köylerinde toplam bin 306 hektarı kapsayan devasa alanda altın aramak için Enerji Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden resmen ruhsat aldı. Yöre halkı altın madeninden, şirketin sondaja başlamasıyla haberdar olabildi. Madenin durdurulması için dava açılırken, on binlerce itiraz dilekçesi toplandı.
Siyanür endişesi yaşayan halk Cumhurbaşkanlığı'na da şikayet yağdırdı. Ancak Cumhurbaşkanlığı, Kapadokya'nın yanı sıra Kızılırmak suyunu da tehdit eden altın madeninin Kapadokya sınırları içinde yer almadığını belirtip halkı yatıştırmaya çalıştı. Altın madenine Özkonak Belediye Başkanı Abdulkadir Macit de karşı çıktı. Macit, belediyenin araçlarıyla Özkonak'ın ortasına, “Ziyaret Dağı'nda altın arama iptal edilmelidir. Kapadokya'nın her taşı altından değerlidir” yazan afiş astırdı.
Tarihin dibinde sondaj
'Çok acil durdurun'
Özkonak Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, yürütmenin durdurulması istemiyle Kayseri İdare Mahkemesi'ne önceki gün (21 Ocak) dava açtı. Dernek davanın dilekçe başlığına, “Durumun aciliyetine binaen ve çevrenin geri döndürülemez şekilde tahrip edileceği açık olduğundan, savunma alınıncaya kadar ve esastan yürütmenin durdurulması talebimiz vardır” notunu ekledi.
Bölgenin aktif fay hattında olduğu, ruhsat sahasının Kızılırmak havzasına kadar uzandığına işaret edilirken olası bir depremde siyanür havuzunun çatlaması ya da sık yaşanan sel sularının havuza ulaşması halinde Kızılırmak suyuna siyanür zehrinin karışabileceği uyarıları yapıldı. Birçok kentin içinden geçen Kızılırmak aynı zamanda Başkent Ankara'nın su ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.
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