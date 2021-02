Bakan Kurum: Sıfır Atık bir tasarruf projesidir ama bazı mecralar sıfır atık projesini anlayamayacak

Ankara'nın Nallıhan ilçesini ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, burada "Gençlik Buluşması'na katılarak gençlerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu ve bugüne kadar 80 bin kişinin hayatını kaybettiğinin bilgisini veren Bakan Kurum, "Açıkçası bu acıları bir daha yaşamamak adına da ülkemizin her yerinde kentsel dönüşüm diyoruz. Bu çerçevede de 81 ilimiz ve ilçelerimizde deprem dönüşüm projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da açıkladığı kentsel dönüşüm planı çerçevesinde 1 milyon 500 bin konutun geri dönüşümünü sağladık. Hızlı bir şekilde de, hem toplu konut idaresi başkanlığınca, hem altyapı kentsel dönüşüm genel müdürlüğümüzce riskli gördüğümüz tüm alanlarda dönüşüm projesi gerçekleştiriyoruz. TOKİ’miz son 18 yılda 1 milyon konut rakamına ulaştı. 1 milyon sosyal konut ürettiler. Bu da yaklaşık 4-5 milyon vatandaşımızın can güvenliğini koruma altına almış olmak demek. Tabi çok önemli bir iş bu. Ben her zaman söylüyorum. Deprem ile mücadele, terör ile mücadele kadar önemlidir. Bizim şehirlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. En son Elazığ’da Malatya’da İzmir’de bu acıları yaşadık. Elazığ depremi üzerinden 1 yıl geçti ve biz Elazığlı kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşadık. Onlara söz verdiğimiz şekilde sağlam güvenli konutları teslim ettik. 8 bin konutun teslimini yaptık. Etaplar halinde diğer konutların da teslimini yapıp, Elazığ tarihinin en büyük dönüşüm projesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıfır Atık bir tasarruf projesi olduğunun altını çizen ve öneminin anlatan Bakan Kurum, "Maalesef bazı mecralar sıfır atık projesini anlayamayacak, idrak edemeyecek şekilde düşünce içerisine giriyorlar. Ama bilmiyorlar ki işte bizim gençlerimiz, geleceğimizin emanet ettiğimiz çocuklarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın 19 yıldır onlarla birlikte yol yürüdüğü, partimizin en yakın çalışma arkadaşlarıyla bu projeleri kararlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Bu noktada Sıfır Atık Projesi ile alakalı hemen hemen her ilimizde gerçekleştirdiğimiz projeler var. Sıfır atık projesi bittiği zaman yıllık yüz bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak bir projedir. 20 bin kişiye 20 milyar liralık tasarruf dağlayacak bir projedir ve bu kapsamda hakikatten daha temiz daha yaşanabilir bir çevre adına bu projeyi önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra Nallıhan Belediyesini ziyaret eden Bakan Kurum burada istişare toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Murat Kurum, Nallıhan'dan ayrıldıktan sonra ise sırası ile Beypazarı ve Ayaş ilçelerinin belediyelerine ziyaretlerde bulundu.