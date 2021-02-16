Sivas Belediyesi'nden hayvansever uygulama: 'Kedi çıkabilir'

Sivas Belediyesi örnek bir uygulamaya imza attı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İrem Yıldırım, Sivas Belediyesi'nden, şehrin trafik akışının yoğun olduğu cadde ve sokaklara ‘Kedi çıkabilir' tabelası asılmasını istedi.

İsteği geri çevirmeyen Sivas Belediyesi, kedi ya da diğer hayvanlara çarpma kazalarının fazla yaşandığı cadde ve sokaklara tabelalar astı. Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, ‘Kedi çıkabilir' tabelalarıyla beraber, farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

© İHA / MUSTAFA KOÇYİĞİT - ONUR ERDEN-AW244528 Sivas Belediyesi'nden 'kedi çıkabilir' tabelası

'Amacımız hayvan yaralanmalarının önüne geçmek'

Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Duman, 6 caddede 'Kedi çıkabilir' tabelalarının hayata geçtiğini söyleyerek, “Ne kadar iyi barınak hizmetleri veriyor da olsak ne kadar iyi hayvan hastanesi işletiyor da olsak, burada esas mesele onların yaralanmasına veya bu tür vakaları yaşamamalarını engel olmaktır. Bu tabela Sivas'ta şu anda trafiğin yoğun olarak yaşandığı 6 caddemizde hayata geçti'' ifadelerini kullandı.

'Aynı dünyayı paylaşıyoruz'

Hayvansever uygulamaya önayak olan İrem Yıldırım, insanların hayvanlarla aynı dünyayı paylaştığını unutmaması gerektiğine dikkat çekti, ''Aslında biz onların doğal ortamlarında yaşıyoruz. Onların doğal ortamlarına binalar dikiyoruz. Arabalar park ediyoruz. Dolayısıyla onların bizim bu ortamımızda güvende olduklarına emin olmamız gerekiyor. Bu kedi çıkabilir tabelası da buna yönelik bir proje. Sürücüler açısından da faydası olacağını düşünüyorum” dedi.