Sınırda yakalanan örümcek maymunları koruma altına alındı

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarında, Habur Sınır Kapısı'nda yaşa dışı yollardan Türkiye'ye getirilen 2 örümcek maymunu ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince Habur Sınır Kapısında L.E. yönetimindeki bir otomobilde yapılan aramada, iki örümcek maymunu bulundu. Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen maymunlara el konuldu.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen maymunlar, Şırnak Üniversitesi Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Merkezinde tedavi altına alındı.

Aracın sahibi L.E'ye ise idari para cezası uygulandı.

'Gaziantep'teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz'

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunların neslinin tehlike altında olduğunu, bu hayvanların yurt içine sokulması ve ticaretinin yapılamasının yasaklandığını söyledi.

Maymunların saldırgan bir tür olması nedeniyle ev ortamında beslenmesinin yasak olduğunu dile getiren Kalay "Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Habur Sınır Kapısı'nda bir araç içinde bulunan ve el konulan iki örümcek maymununu, bize haber verilmesinden sonra teslim aldık. Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Acil Müdahale Merkezinde bakımlarını üstleniyoruz, yemeklerini veriyoruz. Yarın Gaziantep'teki hayvanat bahçesine teslim edeceğiz"

Maymunların Irak'tan ticari amaçla getirildiğini aktaran Kalay, merkezde maymunların dışında 2 kızıl şahin, bir kaya kartalı ve atmacanın da bulunduğunu, bunların da tedavilerinin ardından doğaya bırakılacağını sözlerine ekledi.