Okul çatısında bulunan yavru kaya sansarı korumaya alındı

Nazilli Şehitler Ortaokulu’nun çatısında görevliler tarafından dün kaya sansarı yavrusu bulundu.

Yeni doğduğu belirlenen, yanında annesi bulunmayan sansar, Nazilli Hayvanseverler Derneği Başkanı Mehmet Gürkan Tığoğlu'na teslim edildi. Tığoğlu tarafından biberon ile özel mamayla beslenen yavru sansar kendine geldi.

'Büyüdükten sonra doğal ortamına bırakacağız'

Dernek Başkanı Tığoğlu, "Doğadaki tüm canlılar bizim her şeyimiz. İlçemizde bulunan Şehitler Ortaokulu'nun çatısında okul görevlileri tarafından bulunarak bize getirilip teslim edilen yanında annesi olmayan kaya sansarı yavrusunu biberon ile beslemeye başladık. Her zaman olduğu gibi konu hakkında tecrübesine güvendiğimiz kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel Farm Sanctuary'den Sibel Ece ile de görüşerek ilk beslenmelerinin yapıldığı canlımızı ilk fırsatta veteriner kiniğine ulaştırarak büyümesini sağlayacağız. Ardında da kendisini doğal ortamına salacağız" ifadelerini kullandı.