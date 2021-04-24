Elon Musk'a aktivistlerden Dünya Günü mesajı: SpaceX yerleşkesinin dışındaki reklam panosuna 'Mars Berbat' yazıldı

Space X'in kurucusu Elon Musk'a çevreci aktivistlerden 'Dünya Günü' sürprizi yapıldı. 'Mars Berbat' yazılı bir ilan, Kaliforniya Hawthorne'daki SpaceX yerleşkesinin dışındaki bir reklam panosuna Los Angeles merkezli kreatif ajans "Activista" tarafından yerleştirildi.

Ajansın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ne berbat değil? Dünya. Ama dürüst olalım, ona davranış şeklimiz berbat. Sonra, Mars hayali kuruyorsun. Bir cehennem çukuru. Yeterince hızlı ayak basamayacağınız çorak, ıssız, boş bir arazi. Mars'a gittik, harika. Şimdi dünyaya öncelik verelim" denildi.

What doesn't suck? #earth But the way we treat it frankly, sucks. And then, you dream of #mars. A hellhole. A barren, desolate, wasteland you can’t set foot on fast enough. Great, we got to Mars. Now let's #prioritizeearth #marssucks #earthday #ElonMusk pic.twitter.com/7bkybArErU — Activista (@ActivistaLA) April 21, 2021

​Çevrenin korunmasını teşvik eden 51. Dünya Günü 22 Nisan'da kutlanıyor.