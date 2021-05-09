Tam kapanmada havası temizlenen İstanbul’dan Uludağ’ın zirvesi görüldü

Tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul’a kilometrelerce uzaklıkta olan Yalova ve Uludağ’ın zirveleri göründü.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor.

Ülke genelinde tam kapanma kararına büyük oranda uyulduğu görülürken, gerek trafiğe çıkan araç sayısının azalması gerekse bazı fabrikaların üretime ara vermesi sonrası İstanbul’un havası temizlendi.

Havanın temizlenmesiyle görüş mesafesi de artarak Kartal sahilden Yalova ve Uludağ’ın zirvesi göründü. Sabah saatlerinde sahile hayvanlarını gezdirmeye gelen ve yürüyüş yapanlar manzaranın tadını çıkarttı.