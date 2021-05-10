Şile'de kumsala loca yapıp foseptik çukuru açtılar

İstanbul'un Şile ilçesine bağlı Akçakese'de köy sakinleri, bir otel inşaatının uzantısı olarak kumsalın bazı kısımlarına beton dökülüp foseptik çukuru açıldığını, kamelyaların kayalıkların tahrip edilerek yapıldığını, bu sırada kum zambaklarının zarar gördüğünü söyledi.

Sözcü gazetesinden Ümit Türk'ün haberine göre köy halkı, 'sarı alanlar' içinde kalan arazilerin birilerinin üzerine geçirildiğini buralarda her biri 100 yıllık olan bu ağaçların da yine rant uğruna kesildiğini söyledi. Dava açmaya hazırlanan köy halkı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de başvurdu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ise "Akçakese sahilinde yapılan çalışmalar nitelikli turizm hedefimizin bir yansımasıdır. Belediyenin kontrolü altındadır. Kanun dışı bir durum yoktur" dedi.

Kumsala loca kondurup foseptik çukurları açtılarhttps://t.co/PIeD3VgRe5 — Sözcü (@gazetesozcu) May 10, 2021

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