Salihli'de çöp isyanı: Geceleri pencerelerimizi açamıyoruz, nefes alamıyoruz

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Gaffar Okkan mahallesinde bulunan 40 yıllık şehir çöplüğü bölge halkının sağlığını tehdit ediyor. Daha önce de tepkiler sonucu gündeme gelen ve yaz aylarında yangınlara sebep olan çöplükten sızan atık su mahallenin yanında bulunan dereye karışıyor. Çöplüğün hemen yanında bir de okul bulunuyor. Onlarca yıldır yetkililerin müdahalesini bekleyen çöplük aynı zamanda yarattığı koku nedeniyle de mahalle halkını canından bezdirdi.

Gazete Duvar'dan Cihan Başakçıoğlu'nun haberine göre Salihli halkı sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirmek için kampanya başlattı. #SalihlideNefesAlamıyoruz etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında birçok kişi tepkilerini dile getirerek, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve diğer yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

'Bıktık artık'

Mahalle sakinleri çöplük nedeniyle uzun süredir yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. İsmini vermek istemeyen bir mahalle sakini, çöp kokusu nedeniyle evlerde bile oturamayacak hale geldiklerini söyledi. Yetkililere seslenen mahalle sakini, "40 yıldır bu çile bitmiyor. Bıktık artık. Yetkililer sesimizi duysun. Bir şekilde bu meselenin çözülmesi gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Bedri Tekin de çöp nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirerek şunları söyledi: "40-50 yıldır bu çöp burada. 'Kaldırılacak' diye her yıl milleti kandırıyorlar. Bunu yapan da belediye. Muhtar ile belediye ile iletişime geçtik. Sıkıntılarımızı dile getirdik. Dilekçeler de verdik ancak değişen bir şey olmadı. Kokusu çok kötü. Geceleri pencerelerimizi açamıyoruz. Nefes alamıyoruz. Bu çöpün buradan kaldırılmasını istiyoruz."

'Rehabilitasyon süreci devam ediyor'

Öte yandan bölgede devam ettiği öne sürülen rehabilitasyon çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Orçun Abalı ve Okkan Mahalle Muhtarı İrfan Özdemir ile inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk incelemenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Üzerinde bulunduğumuz alan Çakallar Mevki olarak bilinen ve tamamı hazine arazisi olan, 1969 yılından bu yana düzensiz çöp depolama alanı olarak kullanılan bir alan. Bu alan 52 yıldır Salihli ve çevresinin çöplerini almakta. Yaklaşık 25 metrelik bir yükselti olduğu tahmin edilmektedir. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan rehabilitasyon süreci devam ediyor. Projelerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda onay aşamasında.

Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’ni 2017 yılında faaliyete geçirdik. İlçelerde yaptığımız transfer istasyonları ile çöplerin tamamının, tren ile çöp taşıma projesi faaliyete geçtikten sonra Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi’nde bertarafı sağlanacak. Bu aşamada alanın üst örtü çalışması devam etmekte. İşimizin başındayız. En kısa sürede üst örtü çalışması bitirilip alan rehabilite edilecek. Uzun yıllar takibi yapılacak."

Muhtar: En kısa sürede ortadan kaldırılmasını istiyoruz

Gaffar Okkan Mahalle Muhtarı İrfan Özdemir, çöp sorunlarının uzun yıllardır devam ettiğini belirterek, "Biz yetkililerden bu sorunun en kısa sürede ortadan kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Rant projesi olunca kepçeyle, kamyonla anında giden iktidar, halkın yaşam alanında, sağlığını tehdit eden çöplere yönelik önlemler almıyor!

Çöp ithalatı ve doğadaki çöp yığınında ilk sıralardayız!@csbgovtr#SalihlideNefesAlamiyoruz pic.twitter.com/0aMGZJSobR — Oya Ersoy (@OyaErsoy) May 9, 2021

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