Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Patara'dan kum çalındı' iddiasıyla ilgili açıklama

Antalya’daki Patara Antik Kenti'nden kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu alanın antik kentin dışında olduğu bildirildi.

Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Antalya’nın Kaş ilçesinde koruma altındaki Patara plajlarından 2 bin kamyon kum çalındığını öne sürmüştü. Üstelik kum sera faaliyetlerinde kullanılacaktı.

Patara Antik Kenti'ndeki kum çalındığı iddiası hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan bir açıklama geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olayın eski olduğunu duyurdu.

Kum alındığı iddia edilen alanın da antik kentin dışında olduğunun altı çizildi. Failler hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, savcılık tarafından işlem başlatıldığı bildirildi.