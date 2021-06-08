Salda Gölü Koruma Derneği: Köyün kanalizasyon suyu hala Salda Gölü’ne akıyor

Yetkililer, Salda Gölü’nün suyunun içme suyuna yakın kalitade olduğunu söylüyor. İdda sahipleri, derenin gölle birleştiği bu noktadan bir bardak su içsinler.#SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma! pic.twitter.com/kCEnnIedmz