Salda Gölü Koruma Derneği: Köyün kanalizasyon suyu hala Salda Gölü’ne akıyor

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan ve uzmanların doğal yaşamı olumsuz yönde etkileyeceği uyarılarına rağmen 'Millet bahçesi' inşaatının sürdüğü Salda Gölü'ne civar köylerin kanalizasyon suyunun akmaya devam ettiği belirtildi.
Salda Gölü Koruma Derneği'nin Twitter hesabından paylaşılan görüntülerle birlikte şu ifadeleri kullanıldı
- "Yetkililer Salda Gölü’nün suyunun A kalite, içme suyuna yakın olduğunu söylüyorlar. Ancak Salda Köyünün kanalizasyon suyu halen göle akıyor."
Yetkililer, Salda Gölü’nün suyunun içme suyuna yakın kalitade olduğunu söylüyor. İdda sahipleri, derenin gölle birleştiği bu noktadan bir bardak su içsinler.#SaldaDünyaMirasıdır Salda Gölü için tam koruma! pic.twitter.com/kCEnnIedmz— Salda Gölü Koruma Derneği (@SaldaDernek) June 7, 2021
- Yetkililer, Salda Gölü’nün suyunun içme suyuna yakın kalitede olduğunu söylüyor. İddia sahipleri, derenin gölle birleştiği bu noktadan bir bardak su içsinler.
- Salda Köyünün kanalizasyonunun aktığı derenin, beyaz adalar sapağındaki köprü.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)