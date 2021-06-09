Rusya, radyasyona karşı koruma için eşsiz bir nano kaplama geliştiriyor: Nükleer tesislerde güvenliği artıracak

Rusya’daki Tomsk Politeknik Üniversitesi’nden bilim insanları radyasyondan korunmayı ve ‘kendi kendine düzelme’ sağlayan bir nano kaplama geliştiriyor. Bu kaplama elektronik cihazları korumaya yardımcı olurken, nükleer ve uzay alanında çeşitli materyallerin radyasyona karşı dayanıklılığını artıracak.

Tomsk Politeknik Üniversitesi’nden bilim insanları radyasyondan korunma ve ‘kendi kendine düzelme’ sağlayan eşsiz bir nano kaplama üzerinde çalışıyor.

Uzmanlara göre radyasyona dayanıklı bu yeni malzemeler nükleer tesislerde güvenliği artırmakla kalmayıp, elektronik cihazları radyasyonun verdiği zararlardan koruyacak. Bu tür korumaya özellikle de uzayda ihtiyaç duyuluyor. Zira kozmik radyasyon elektronik donanımlara kolaylıkla zarar verebiliyor.

Bilim insanları üzerinde çalıştıkları kaplamanın nükleer ve uzay endüstrisinde çeşitli materyallerin radyasyona karşı dayanıklılığını artırabileceğini savunuyor.

Manyetron püskürtme yöntemi ile elde edilen alaşım, her biri 100 nanometre kalınlığında beş katmandan oluşuyor.

Yüklü parçacık ve nötronların birbiriyle etkileşime girmesi, radyasyonun yarattığı en büyük tehlike. Uzmanlarsa gerçekleştirdikleri deneylerde zirkonyum ve niyobyumdan elde edilen çok katmanlı kaplamanın, bu unsurların neden olduğu bozulmaları ‘kendi kendine düzeltebildiğini’ tespit etti.