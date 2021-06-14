Gaziemir'de radyasyon normalin 7 bin katına çıktı: 'Tüm İzmir risk altında'

İzmir'in Gaziemir ilçesinde arazide yapılan radyasyon ölçümlerinde normal değerin 7 bin 291 katı radyasyon olduğu tespit edildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, tüm İzmir'in tehdit altında olduğunu söyledi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde radyoaktif atıkların gömülü olduğu eski kurşun fabrikasının alanında yapılan radyasyon ölçümünde 832.3'lük (mikrosievert/saat) değeri tespit edildi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, ölçüm sonucu elde edilen değerin normalden 7 bin 291 kat daha fazla olduğunu belirterek, tüm İzmir'in tehlike altında olduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden emekli öğretim Üyesi Dr. Enver Yaser Küçükgül, "Kurşun fabrikasının yıkık binalarında yapılan ölçümlerde 832 birime kadar ulaşılmış. Cihaz adeta sınırları zorlamış, 832.3 göstermiş! Yani ölçülen alanda normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon var. Yetkisi, sorumluluğu ve vatana halka hizmet borcu olan herkesi göreve davet ediyorum. Bu iş uluslararası kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında araştırılacak bir konu olup, Interpol ve uluslararası yargıyı da harekete geçmeye çağırıyorum. Bu miktar yükseldikçe kanser riski de artar, daha fazla radyasyon alınması kanser riskini artırır." diye konuştu.



Cumhuriyet'in aktardığına göre, yaptıkları ölçüm sonucu ölçüm cihazının gösterdiği rakamlar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Buradaki nükleer atıklar tüm İzmir’i tehdit ediyor. Yetkililer bir an önce harekete geçerek tüm canlıları zehirleyen bu alandaki atıkları temizlemelidir" diye konuştu.

Başkan Arda şunları söyledi:



"Bu değerleri gördükten sonra kimsenin sağlığını tehlikeye atmamak adına eylemimizi atık sahasının dışındaki otoparkta sürdürmeye karar verdik. Gördüklerimize halen daha inanamıyorum. Burada bir halk sağlığı katliamı var. Buranın 14 yıldır temizlenmemiş olması tam bir garabettir. Vicdansızlıktır. Artık yeter. Gaziemirlileri daha fazla zehirlemeyin ve bu alanı temizleyin"





