Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684 metreküp müsilaj temizlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nden 7 günde 2 bin 684,5 metreküp müsilajın (deniz salyası) temizlendiğini bildirdi.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Kurum, Marmara'daki müsilaj temizliğine ilişkin bilgi verdi. 8 Haziran'da başlatılan deniz temizliği çalışmalarının her gün artırarak devam ettirdiklerini belirten Kurum, "14 Haziran'da temizlediğimiz 518 metreküp ile birlikte toplamda 2 bin 684.5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik." ifadelerini kullandı.





1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliği seferberliğimizde, çalışmalarımızı her gün arttırarak devam ediyoruz.



14 Haziran'da temizlediğimiz 518 m³ ile birlikte toplamda 2⃣6⃣8⃣4⃣,5⃣ m³ müsilajı bertarafa gönderdik. 🌊#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 15, 2021

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7 günün sonunda İstanbul'da 629.5, Kocaeli'de 155.5, Bursa'da 123.5, Tekirdağ'da 128, Balıkesir'de 333, Çanakkale'de 251, Yalova'da 1064 metreküp müsilajın temizlendiğini aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'mizi ve kıyılarımızı kurtarmak için denetimlerimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz. 14 Haziran itibarıyla yaptığımız 1438 denetimde, gerekli şartları yerine getirmeyen işletmelere 7 milyon 552 bin lira idari para cezası uyguladık. Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planımız kapsamında müsilaj temizliğine hep birlikte devam ediyoruz. Cennet ülkemiz, denizimiz ve deniz canlılarımız için el birliğiyle çalışıyoruz."