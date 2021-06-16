Marmara Denizi dibindeki yoğun müsilajın son durumu görüntülendi

Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alana ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı görüntülendi.

Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.

Görüş mesafesinin sıfıra yakın ve aynı ekibin bir ay önce gerçekleştirdiği dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.

Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın, örümcek ağı görünümüne sahip olması dikkati çekti.

Dalış ekibinden Ercan Akpolat, "Denizin sıfır yüzeyinden 30 metreye kadar müthiş bir şekilde, göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var. Dışarıda gördüğünüz deniz salyası, aşağıda çürüdükçe yukarı çıkacak" dedi.