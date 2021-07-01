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    DNA Barkodlama yöntemiyle bitkilere kimlik

    DNA Barkodlama yöntemiyle bitkilere kimlik veriliyor: Bitki kaçakçılığının önüne geçilecek

    © DHA
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202107011044866567-dna-barkodlama-yontemiyle-bitkilere-kimlik-veriliyor-bitki-kacakciliginin-onune-gecilecek/

    Yeditepe Üniversitesi'nde Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir ve ekibi, bitkiler üzerinde yaptıkları DNA Barkodlama çalışmalarıyla bitkilere moleküler kimlik veriyor. Bitkisel genetik kaynaklarımızın ortaya konması ve korunması amacıyla yapılan çalışmada ticari ve stratejik öneme sahip olan bitkiler de belirlenecek.

    DNA dizileme teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla ilerleyişinin bilime kazandırdığı önemli araçlardan biri de DNA Barkodlama yöntemi.

    Flora ve faunanın belirlenmesi, çevresel genom çalışmaları, adli tıp alanında biyolojik numunelerin suç mahalliyle ilişkilendirilmesi, gıda güvenliği ve çevrebilimle ilgili çalışmalarda faydalanılan yöntem, evrimsel akışı ve ilişkileri inceleme konusunda da bilim insanlarının önemli bilgiler elde etmesini sağlıyor.

    • Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir ve ekibi de Türkiye’deki her bitki türüne kimlik verilmesini sağlayacak olan 'Ulusal DNA Barkodlama Projesi'ni Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütüyor.
      Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir ve ekibi de Türkiye’deki her bitki türüne kimlik verilmesini sağlayacak olan 'Ulusal DNA Barkodlama Projesi'ni Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütüyor.
      © DHA
    • Dr. Özdemir, Türkiye’de 12 bin çeşit takson olduğunu belirterek bugüne kadar endemik bitkiler başta olmak üzere 2 bine yakın bitkiye kimlik verildiğini söylüyor.
      Dr. Özdemir, Türkiye’de 12 bin çeşit takson olduğunu belirterek bugüne kadar endemik bitkiler başta olmak üzere 2 bine yakın bitkiye kimlik verildiğini söylüyor.
      © DHA
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    © DHA
    Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir ve ekibi de Türkiye’deki her bitki türüne kimlik verilmesini sağlayacak olan 'Ulusal DNA Barkodlama Projesi'ni Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürütüyor.

    ‘Gen havuzunu kaybederseniz tekrar yaratamazsınız’

    Genetik kaynakların çeşitliliğinin ve korunmasının önemine dikkat çeken Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, domates örneğini verdi:

    “Belki eskiden yediğimiz domateslere o kokuyu, tadı veren bir gen vardı. O çeşidi kaybettiğinizde o geni kaybediyorsunuz. Gen havuzunuz ne kadar zengin olursa yeni çeşitler üretme şansınız da artıyor. Gen havuzunu kaybederseniz tekrar yaratamazsınız. O eski tatları bulamamamız, çevre faktörlerinin yanı sıra genetik çeşitliliğin kaybolmasından da kaynaklanıyor.”

    “Önce sahip olduklarınızı bilmelisiniz. Ondan sonra genetik kaynaklarınızı koruyabilirsiniz” diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Türkiye’de bitki çeşitliliği açısından aşağı yukarı 12 bine yakın takson var. Bu kadar çeşide sahip çok fazla ülke yok. Avrupa’daki endemik türün üçte ikisi Türkiye’de. Buğdayın ana vatanı Türkiye, bütün yabani akrabaları burada. Buğdayın ana vatanının Türkiye olması, bütün dünyanın hayranlıkla baktığı bir durum.”

    Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, DNA Barkodlama projesine endemik bitkilerden başladıklarını ifade etti:

    “Moleküler kimliklendirmeyle bitki türlerinin Türkiye’ye ait olduğunu söyleyebiliyoruz. Günümüzde bitki çeşitliliği, genetik çeşitlilik, genetik kaynakların korunması ve yeni çeşitlerin oluşturulması dünyanın gündeminde. Biz de elimizdekileri bilip, kaynaklarımızı korumak zorundayız.”
    ‘Bitki kaçakçılığının önüne geçmek ve hak sahibi olabilmek amaçlanıyor’

    Dr. Bahar Soğutmaz Özdemir, DNA Barkodlama çalışmalarının amaçlarını ise şöyle anlattı:

    “Genetik kaynaklarımız üzerinde hak sahibi olabilmek, bitki kaçakçılığının önüne geçmek ve Ar-Ge çalışmalarına genetik kaynak desteği vermek için genetik kaynaklarımızın envanter altına alınması gerekiyor. Türkiye’nin sahip olduğu gen havuzu DNA Barkodlama gibi moleküler yöntemlerle açığa çıkarıldıktan sonra bu kaynaklardan, tarım, gıda ve ilaç sanayi gibi önemli sektörlerde kullanılacak yeni ürünlerin geliştirmesi çalışmalarında faydalanılacaktır.”
    Etiketler:
    Genetik, Kaçakçılık, Bitki, Yeditepe Üniversitesi, DNA
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