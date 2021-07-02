'İzmir’in Çernobil'i için uyarı: Tehlike çok büyük

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, İzmir’in Çernobili olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen Emrez Mahallesi’ndeki nükleer atıkların kaldırılması için başlattığı duran adam eyleminin altıncısını yaptı.

Eski kurşun fabrikasında, normal değerin 7 bin 219 katı radyasyon yayan atıkların bulunduğu alanda yapılan durma eylemine; Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı Sedat Dağ, Gaziemir Kent Konseyi, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, belediye çalışanları, çevre örgütleri temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Arda, herkesin bu soruna sahip çıkması gerektiğini söyledi. Nükleer atık probleminden dolayı bölgede yaşayan insanların sağlığının tehdit altında olduğunu ifade eden Başkan Halil Arda, devletin alanın temizlenmesi için zaman kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Başkan Arda, “Tehlike çok büyük. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sağlık sorunlarının neler olduğunu ben biliyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını göreve davet ediyoruz. Masum bir isteğimiz var. Burası temizlensin” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da "Buradaki nükleer atıklar Gaziemir’in, İzmir’in değil; Türkiye’nin sorunudur. Radyoaktif maddelerin ülkelere ne kadar zarar verdiğini hepimiz biliyoruz" dedi.