Van'daki martı ölümlerinin nedeni açlık ve stres

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü'nde meydana gelen martı ölümlerinin nedeninin açlık ve stres olduğunu açıkladı.

Van Gölü havzasında toplu martı ölümleri bölge halkını endişelendirdi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak her sene rutin olarak martıların üreme yerlerinde araştırmalar ve öncesinden de hazırlıklar yaptıklarını söyledi.

Bu sene de Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü tarafından martıların üremesinde herhangi bir sorun olup olmadığı konusunda gerekli taramaların yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Aslan, şunları söyledi: