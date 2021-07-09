70 yıl önce neslinin tükendiği duyurulan geniş gagalı yeşil kuş, Singapur'da görüldü

Singapur'da bir zamanlar soyu tükendiği açıklanan geniş gagalı yeşik kuşa yeniden rastlandı.

Independent'in aktardığına göre, ülkenin Ulusal Parklar Kurulu'nun koruma grubu direktörü Lim Liang Jim'e göre fosforlu yeşil tüyleriyle tanınan kuş, 27 Haziran'da açık denizdeki Pulau Ubin adasında görüldü.

Kuşun 70 yıl önce neslinin tükendiği bildirilmişti.

Yerel basına göre bu ender türü, ülkenin kuzeydoğusundaki Pulau Ubin adasında gözlemeyen isim, kuş gözlemcisi Joyce Le Mesurier oldu.

Singapur Kuşları Projesi'ne göre ada, geniş gagalı yeşil kuşun yaşam alanıydı ancak 1941'den bu yana ülkede neredeyse hiç görülmemişti.