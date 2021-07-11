Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı

Antalya'nın Kemer ilçesinin Çıralı Sahili'nde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta (deniz kaplumbağası) yavruları, zorlu yolculuğun ardından denizle buluştu.
Deniz kaplumbağaların en önemli üreme bölgelerinden Çıralı'da, yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.
Bölgede sabahın erken saatlerinde Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi görevlilerince açılan yuvadan çıkan 22 caretta caretta yavrusu, denize ulaştı.
Yavruların zorlu yolculuklarını, çok sayıda tatilci de ilgiyle takip etti.
Yuvalardan gece saatlerinde de çok sayıda yavrunun denize ulaştığı tespit edildi.
Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifif Başkanı Habip Altınkaya, gazetecilere, Çıralı Sahili'nde bu yıl yaklaşık 100 yuva tespit ettiklerini söyledi.
Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalayarak bölgede koruma ve izleme çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.
Elginöz, deniz kaplumbağalarının cinsiyetinin tayin edilmesinde hava sıcaklığının önemli rol oynadığını vurguladı.
Küresel ısınmanın cinsiyet dağılımı ve değişimine etkisini tespit edip gözlemleyebilmek için yuvalara ısıölçer yerleştirerek sıcaklığını takip ettiklerini aktaran Elginöz, son açtıkları yuvaya daha önce koydukları ısıölçerin verilerini de inceleyeceklerini belirtti.
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