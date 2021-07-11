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    caretta caretta Antalya

    Antalya'da caretta caretta yavruları denizle buluşmaya başladı

    © AA
    Çevre
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    Çıralı Sahili'nde yumurtadan çıkan caretta carettaların denizle buluşma yolculuğunu tatilciler de izledi.

    Antalya'nın Kemer ilçesinin Çıralı Sahili'nde yuvalarından çıkan, nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta (deniz kaplumbağası) yavruları, zorlu yolculuğun ardından denizle buluştu.

    Deniz kaplumbağaların en önemli üreme bölgelerinden Çıralı'da, yumurtalarından çıkan yavruların denizle buluşma süreçleri başladı.

    Bölgede sabahın erken saatlerinde Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi görevlilerince açılan yuvadan çıkan 22 caretta caretta yavrusu, denize ulaştı.

    Yavruların zorlu yolculuklarını, çok sayıda tatilci de ilgiyle takip etti.

    Yuvalardan gece saatlerinde de çok sayıda yavrunun denize ulaştığı tespit edildi.

    Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifif Başkanı Habip Altınkaya, gazetecilere, Çıralı Sahili'nde bu yıl yaklaşık 100 yuva tespit ettiklerini söyledi.

    Sahildeki caretta caretta yuvalarının çok iyi korunduğunu belirten Altınkaya, İlk yuvadan 56 yumurtadan 22 yavru denizle buluştu. Yavrular yuvalardan çıkış yapmaya devam edecek dedi.
    © AA
    Sahildeki caretta caretta yuvalarının çok iyi korunduğunu belirten Altınkaya, "İlk yuvadan 56 yumurtadan 22 yavru denizle buluştu. Yavrular yuvalardan çıkış yapmaya devam edecek" dedi.

    Çıralı Kıyı Koruma Koordinasyon Komisyonu Başkanı Erdal Elginöz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ile protokol imzalayarak bölgede koruma ve izleme çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

    Bu kapsamda kumsalı gece ve gündüz kontrol ettiklerini, geceleri kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için kumsala çıkışları kısıtladıklarını ve ışıkları perdelediklerini dile getiren Elginöz, Kooperatif ile yaptığımız çalışmalar sayesinde geçen yıl toplam 100 yuvamız vardı ve 3220 yavru caretta carettayı denize gönderdik. Bu yıl 125 yuvaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık 4 bin 500 yavruyu denize uğurlayacağımız anlamına geliyor. Çıralı'da yuva sayıları bir yükseliş eğilimi göstermekte ifadelerini kullandı.
    © AA
    Bu kapsamda kumsalı gece ve gündüz kontrol ettiklerini, geceleri kaplumbağaların rahatsız edilmemesi için kumsala çıkışları kısıtladıklarını ve ışıkları perdelediklerini dile getiren Elginöz, "Kooperatif ile yaptığımız çalışmalar sayesinde geçen yıl toplam 100 yuvamız vardı ve 3220 yavru caretta carettayı denize gönderdik. Bu yıl 125 yuvaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Bu da yaklaşık 4 bin 500 yavruyu denize uğurlayacağımız anlamına geliyor. Çıralı'da yuva sayıları bir yükseliş eğilimi göstermekte" ifadelerini kullandı.

    Elginöz, deniz kaplumbağalarının cinsiyetinin tayin edilmesinde hava sıcaklığının önemli rol oynadığını vurguladı.

    Küresel ısınmanın cinsiyet dağılımı ve değişimine etkisini tespit edip gözlemleyebilmek için yuvalara ısıölçer yerleştirerek sıcaklığını takip ettiklerini aktaran Elginöz, son açtıkları yuvaya daha önce koydukları ısıölçerin verilerini de inceleyeceklerini belirtti.

    Etiketler:
    Deniz kaplumbağası, Tatil, Antalya, Caretta caretta
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