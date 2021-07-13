İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler istila etti, notam yayınlandı

Binlerce çekirge 3. Havalimanı'nı 'istila' etti



Kuzey Ormanları'nın 13 milyon ağacı yok edilerek yapılan 3. Havalimanı'nda binlerce çekirge aprona girdi.



Çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Bir uçağa martı çarptı. Bazı uçaklar pisti pas geçti.+ pic.twitter.com/mFNAHDMKPG