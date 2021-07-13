İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler istila etti, notam yayınlandı

İstanbul Havalimanı'nda dün sabah 06.00'dan itibaren çekirge sürüsü ortaya çıktı. Çekirge sürüsünün martıları piste çekmesiyle notam yayınlandı.
Airporthaber'in aktardığına göre, çekirgelerin martıları bölgeye çekmesi sonrası bir uçak, martıya çarptı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti.
Binlerce çekirge 3. Havalimanı'nı 'istila' etti— Kuzey Ormanları Savunması (@kuzeyormanlari) July 13, 2021
Kuzey Ormanları'nın 13 milyon ağacı yok edilerek yapılan 3. Havalimanı'nda binlerce çekirge aprona girdi.
Çekirge sürüleri onları yemek isteyen martıları da piste çekti. Bir uçağa martı çarptı. Bazı uçaklar pisti pas geçti.+ pic.twitter.com/mFNAHDMKPG
Havalimanı ekipleri pistte ilaçlama işlemi yaptı.
Binlerce çekirgenin de ilaçlama sonrası öldüğü öğrenildi.
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