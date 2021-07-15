Manavgat’ta sezonun ilk caretta caretta yavruları denizle buluştu

Manavgat'ta Mendirek bölgesi olarak bilinen sahilde tespit edilen ilk caretta caretta yuvalama alanından bu yana geçen yaklaşık iki aylık sürenin ardından, yuvalarından çıkan ilk yavrular denize ulaştı.

Yuvanın altında kalan ve kendi imkanları ile çıkamayan yavrular ise DEKAFOK Derneği gönüllüleri tarafından düzenlenen etkinlikle denize uğurlandı.

Manavgat'ta ilk yuvadan gece saatlerinde yaklaşık 60 caretta caretta yavrusunun kendi başına çıkarak denize ulaştığını anlatan Seher Akyol, yuvanın altında kalan ve kendi başına yuvadan çıkamayan 23 yavrunun ise etkinliğin sonunda denize bırakıldığını söyledi.

Manavgat halkının ve turizmcilerin caretta carettalar için büyük destek verdiğini belirten Akyol, "Bundan sonraki yavrularımızı da inşallah hep birlikte göndermeyi temenni ediyoruz. Mendirekler ve sadece Manavgat sahilinde 500'ü aşkın yuvalama sahasından her gün yüzlerce yavrumuz denizlere kavuşacak" dedi.

Seher Akyol, sahil bandında bulunan Manavgat Belediyesi tesislerinin de ışıklarını, bank ve sokak lambalarını caretta carettaları korumak adına kapatmasından dolayı teşekkür etti.

'Bu canlıların insan desteğine ihtiyacı var'

Caretta caretta yavrularının denize ulaşmasını izlemekten dolayı heyecanlandığını aktaran Kaymakam Mustafa Yiğit, carettaların koruma altında olduğunu hatırlatarak, "Bunları korumadığın zaman çoğu zayi oluyor, bunu gördük. Destek olunması gerekiyor çünkü bunlar koruma altında, nesli tükenmekte olan canlılardan biri, o yüzden insanların desteğine ihtiyacı var. Keşke diğer canlılara da bu şekilde destek olabilsek. Herkes bu bilince ulaştığı zaman çok daha güzel bir dünya olur diye düşünüyoruz" diye konuştu.