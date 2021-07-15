Mansur Yavaş: Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı

Yavaş, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait. Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız."
Susuzluktan öldürdüklerimiz yüzyıllardır canını bize emanet eden Allı Turnalardı. Bu topraklar bize olduğu kadar onlara da ait.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 15, 2021
Su politikalarımızı gözden geçirirken elimizden gelen desteği de vermeye hazırız. pic.twitter.com/qkBdx7wOsc
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