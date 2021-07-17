Meteoroloji'den 'güneş çarpması' uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Arefe günü ve Kurban Bayramı süresince sorumluluk sahamız genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ilâ 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle; güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."

Güneş çarpması nedir?

Güneş veya sıcak çarpmalarının aşırı sıcağa maruz kalma sonucu, beden ısısını ayarlayan terleme mekanizmasının bozulmasına bağlı olarak, vücut ısısının düşürülememesi sonucu ortaya çıkan bir durum.

Vücut ısısının 10-15 dakika içerisinde 40-41 derecenin üzerine çıkabileceğine dikkat çekilerek, güneş veya sıcak çarpmalarının acil olarak tedavi edilememesi durumunda kalıcı hasara veya ölüme neden olabileceğine işaret edildi. Ateşin 39,4 derecenin üzerine çıkması, derinin kuru, kırmızı ve sıcak olması, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, göz çukurlarının belirginleşmesi ve görme netliğinin bozulması durumunda ise şuur bulanıklığı veya kaybı olabiliyor.

© AFP 2021 / DAVID GANNON Yüksek hızlı güneş fırtınası 1.6 milyon kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor kişilerin hemen serin ve hava akımı olan bir yere alınması gerektiği, sıkı giysilerin gevşetilmesi, soğuk veya soğutucularla soğutulmaya çalışması, bilinci kapalıysa kesinlikle içmesi için sıvı verilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi gerekiyor.

'Bol sıvı verilmeli'

Uzmanlar güneş çarpmasına maruz kalan kişilere bol miktarda sıvı, özellikle tuzlu ayran içirilmesi de tavsiye ediyor

'Yoğurt sürmeyin'

Güneş yanıklarına karşı da vatandaşların dikkatli olması gerektiği kaydedilerek, uzun süreli güneş ışığına maruz kalma sonucunda deride kızarık, ağrılı ve aşırı sıcak bir durum ortaya çıkabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, bu duruma maruz kalan kişide ateş, su toplanması ve şiddetli ağrı varsa veya 1 yaşından küçükse en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği belirtilerek, güneş yanığından korunmak için güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılması gerektiği kaydedilerek, yanıklara karşı şu önerilerde bulunuyor:

"Güneş yanığından korunmak için güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınılmalı, güneş yanığı olan yerler soğuk su ile silinmeli, etkilenmiş bölgelere nemlendirici tıbbi losyon sürülmelidir. Yağ, salça, yoğurt ve diş macunu gibi maddeler kesinlikle sürülmemeli, büller patlatılmamalıdır."