Türkiye'nin en büyük beşinci gölü sazlığa döndü

Ülkenin gölleri, nehirleri, dereleri kuruma tehlikesi ile karşı karşıya. Kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle sulak alanlarda tehlike çanları çalıyor. Konya’da ülkenin beşinci büyük gölü Akşehir Gölü, kuruma noktasında geldi.

354 kilometrelik yüz ölçümüne sahip Akşehir Gölü’nün orta kısmındaki su bulunan kısmına çevresindeki sazlık ve bataklık nedeniyle ulaşılamazken, alanın büyük kısmının otlarla kaplandı. Konya’nın en fazla yağış alan ilçesi olan Akşehir yıllık 650-700 milimetrelik yağış alırken bu sene bu rakam 400-450 milimetreye kadar düştü.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, coğrafi işaret tescilli Akşehir kirazı için gölün önemine değindi:

“Gölden dolayı sürekli nem oluştuğu için bizim kirazımız, çok daha berrak, gevrek, sulu, kaliteli ve uzun yola dayanıklı oluyor. Bu da kiraza olan tercihi artırıyor. Göl, gerçekten kiraz için çok önemliydi.”

‘Su tehdidi ile karşı karşıyayız’

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, iklim krizinin şiddetini arttırarak devam ettiğini belirterek, su tehdidi ile karşı karşıya kalındığını söyledi.

Doç. Dr. Özçelik, su kaynaklarını iyi yönetemeyen yerleşim birimlerinde su krizinin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Havza bazlı entegre su kaynakları yönetimlerini geliştirmemiz, kuraklık eylem planlarını oluşturmamız gerekiyor. Bu noktada kendi önlemlerini alan, karasal su kaynaklarını depolayan yüzeysel su kaynaklarını koruyan yerleşim yerlerinde kuraklığın etkilerini çok daha az göreceğimizi düşünüyoruz. Bu noktadan sonra özellikle Meteorolojik kuraklığın olduğu, yani yağışın az olduğu noktalarda büyük oranda tarımsal kuraklık etkilerini görebileceğiz. Çünkü tarlalarda insanların kendi tarım alanlarını sulayamadığı noktalarda ürün rekoltesinde büyük düşüşler bekliyoruz. Aynı şekilde metropollerde Bodrum gibi İstanbul gibi su temininde ve nüfusun fazla olduğu noktalarda içme suyu ihtiyacı artacak. Bununla beraber önümüzdeki günlerde de su teminindeki problemler ile beraber kuraklığın etkilerini önemli ölçüde hissedeceğimiz gözüküyor.”