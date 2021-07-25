Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki yangın kontrol altında: 1 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yangın çıktı. 1 kişi kundaklama iddiasıyla gözaltına alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında kontrol altına alındı.
Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken kundaklama iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.
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