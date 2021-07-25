Alibeyköy Barajı’nda balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

İstanbul'un en önemli su kaynaklarından Alibeyköy Barajı'nda onlarca ölü balığın kıyıya vurmasının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerine neyin sebep olduğunu ortaya çıkarmak amacıyla harekete geçti. Ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Geçtiğimiz günlerde Sultangazi’de bulunan ve İstanbul’un en önemli su kaynaklarından biri olan Alibeyköy Barajı'nın bir bölümünde onlarca ölü balık kıyıya vurdu.

Balıkların ölüm sebebinin ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi olmaması İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Alibeyköy Barajı’na gelen ekipler baraj suyundan numuneler alarak inceleme başlattı.

Balık ölümlerinin sebebinin ise yapılan inceleme çalışmaları sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.