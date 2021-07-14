Bakan Kurum: Yavru flamingoların ölümü hepimizi üzdü

Bakan Kurum, 22 maddelik eylem planı açıkladıklarını anımsatarak, alt çalışma gruplarının yoğun bir şekilde çalıştığını, arıtma tesislerine yönelik anlık izleme programının yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin olarak, "Tuz Gölü, gerek endemik türlerin, gerek yaban hayatı, gerekse flamingoların ender üredikleri alanlardan bir tanesi. Tuz Gölü'nü korumak adına tüm adımları atıyoruz. Gölün etrafındaki suların arıtılarak göle atılması, gerek üreme alanlarının ıslahı, gerekse orayı ziyaret eden vatandaşların bilinçlendirilmesi gibi bu bölgenin korunması adına birçok adım attık. 1997 yılında buradaki flamingo sayısı 4 bin civarındayken, 2020 yılında yaklaşık 20 bin tane flamingo tespit edildi. Yavru flamingoların ölüm haberi hepimizi üzdü. Hemen Konya Valiliği'miz ölüm nedenlerine ilişkin çalışmayı başlattı" diye konuştu.

Kurum, Marmara'daki müsilaj çalışmalarıyla ilgili, "İnşallah hep birlikte Marmara'mızı kurtaracağız. Eylem planı içerisinde bilimsel çalışmalar var. Bunun dışında da Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın da işin başından beri çok destekleri oldu. Adımları, tüm bakanlıklarımızın destekleriyle atmaya gayret ediyoruz. Gerek yapay resiflerin bırakılması, gerek midyelerin bırakılması balık popülasyonunun artması adına balıklarımızı bırakmış olduk" ifadesini kullandı.

Tuz Gölü çevresinde flamingo ölümlerinin sorulması üzerine Bakan Kurum, konunun araştırıldığını söyledi.