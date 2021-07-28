Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Ciğerlerimiz yandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Manavgat’ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz” dedi.

Bakan Kurum sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Manavgat’ta ormanlarımızla birlikte bizim de ciğerlerimiz yandı. Yangın faciasından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hasar tespit çalışmaları için ildeki ekiplerimizin yanı sıra bölgeye çevre illerden ekiplerimizi sevk ediyoruz. Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız” ifadelerine yer verdi.

Yangının söndürülmesine müteakip ilçemizde toplam 12 ekibimiz ve mobil laboratuvarlarımızla hasar tespit çalışmalarımızı hızla neticelendireceğiz. Yangından etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını bir an önce saracağız. — Murat KURUM (@murat_kurum) July 28, 2021

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