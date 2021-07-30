İş dünyasından 'yeşil' seferberlik

Türkiye'nin ciğerlerine iş dünyası da su serpiyor. Kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için harekete geçen iş dünyası, fidan kampanyasının yanı sıra maddi destekte de bulundu.

İş dünyası Türkiye'nin dört bir yanında çıkan yangınlar için seferber oldu. Kaybedilen ormanlık bölgelerin tekrar ağaçlandırılması için harekete geçildi.

TOBB'dan 5 milyon liralık destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek verdiklerini duyurdu.

Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından orman yangınları nedeniyle yaptığı paylaşımda, milletin yanında olduklarını bildirdi:

"Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon lira destek veriyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."

Milletimizin yanındayız 🇹🇷



Birlikten güç ve umut doğar🌲



Yanan ormanlarımızı eski haline kavuşturmak ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destek veriyoruz.



Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.#GeçmişOlsunTürkiye — Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) July 30, 2021

TİM'den fidan seferberliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), yangın nedeniyle kaybedilen ormanlık alanlara fidan dikimi için seferberlik başlattı. TİM Başkanı İsmail Gülle, son yangınların kendilerini fazlasıyla üzdüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Gelecek nesillere miras bırakacağımız daha yeşil bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmek için ihracatçılarımızı yangınlarda kaybettiğimiz ormanlık bölgelerde fidanları toprakla buluşturmaya davet ediyoruz. TİM olarak, 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış cennet vatanımızda ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. Çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, temiz bir dünya, temiz bir atmosferdir. Yeşil vatanımızı yeniden ağaçlandırmak adına başlatmış olduğumuz seferberlikle, yeşil bir Türkiye için geleceğe nefes olacağız."

ORMAN VATANDIR🇹🇷

Yeşil büyümeye, yeşil geleceğe odaklanmış Türkiyemizin; yangınlar sonucu kaybettiğimiz ormanlarında 100 bini aşkın ihracatçılarımız adına geleceğimize nefes olacak fidanlar dikiyor; ağaçlandırma seferberliği başlatıyoruz. #OrmanVatandır #birlikolmagünü 🌳🌲 pic.twitter.com/F8mkin8c7B — İsmail Gülle (@ismail_gulle) July 30, 2021

TESK'ten seferberliğe 'ağaç'la destek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülke genelindeki orman yangınlarında zarar gören alanları ağaçlandırmak için kampanya başlattıklarını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, kısa sürede ülkenin birçok bölgesinde başlayan orman yangınlarının 'herkesin ciğerini yaktığını' ifade etti. Maddi ve manevi kayıpların herkesi üzdüğünü belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Yangında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanan ağaçlar, yangında kaybettiğimiz canlar geleceğimizdi. Yanan ormanlarımızı telafi etmek ve yeniden yeşertmek için TESK olarak düzenlediğimiz kampanya ile ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarlar olarak en az bir ağaç dikerek orman yangınlarıyla mücadele seferberliğine destek oluyoruz."

TMB de fidan kampanyası başlattı

Yanan bölgelerin tekrar yeşillendirilmesine destek veren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri fidan bağışı kampanyası başlattı.

Orman yangını ile mücadele eden çalışanlara ve vatandaşlara tüm Türkiye’nin minnet borcu olduğunu ifade eden TMB Başkanı M. Erdal Eren, “Öncelikle yangın bölgesinde bulunanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Doğamızı, vatandaşlarımızın canını ve malını korumak için mücadelesini sürdüren tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

Öte yandan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) gençlik şubesi Genç MÜSİAD da sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda yangın bölgesine fidan bağış kampanyasını şöyle duyurdu:

“Ülkemiz için #BirlikOlmaVakti Ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda zarar gören ormanlarımızı yeniden yeşertmek ve ülkemizin geleceğine nefes olmak için Genç MÜSİAD olarak 1.000 fidan Yaprak dökmeyen ağaç bağışlıyoruz.”