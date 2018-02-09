Şam Milletvekilli: Suriye ordusu Afrin için destek göndermek istiyor, YPG ile görüşme sürüyor

Sputnik'e konuşan Suriyeli milletvekilli Ömer Osi, Suriye ordusunun Afrin'e destek göndermek istediğini ancak YPG'nin kabul etmediğini iddia etti. Osi, Afrin'e yönelik saldırıların durması için Suriye ordusu ile YPG arasında görüşmelerin devam ettiğini de belirtti.
Suriyeli Kürt milletvekilli Ömer Osi, Afrin ile ilgili Sputnik'e konuştu.
'AFRİN'İN SAVUNULMASI SURİYE'NİN GÖREVİDİR'
Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun 'kabul edilemez' olduğunu ve karşı çıktıklarını belirten Şam milletvekilli Osi, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Afrin'e yönelik saldırısı 21. gününe girmiş durumda. Bu saldırıyı kınıyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu saldırı Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır. Türkiye, Afrin merkeze, Cinderes, Raco ve birçok yere saldırılar yapıyor. Afrin'e yönelik saldırıların durması gerekiyor. Yoksa tank, top ve uçaklarla Afrin yok olacak. Buna dur denilmesi gerekiyor. Afrin bir Kürt kentidir,Suriye kentidir. Afrin'in savunulması Suriye'nin bir görevidir. Ben tahmin ediyorumki eğer savaş devam ederse Suriye ordusu Türk ordusunun karşısında duracaktır. Suriye ordusu kendi halkı olan Afrin halkını korumalıdır. Afrin bölgesinde hava saldırılarına karşı hava savunma sistemini kurulmalıdır. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı da açıklamasında 'Eğer Türkiye Afrin'e yönelik bir hava saldırısı yaparsa vururuz' dedi ancak maalesef bu olmadı. Suriye Devlet Başkanı sayın Beşar Esad'ın Türkiye'nin Afrin'e yönelik saldırısına tepki göstermesi olumludur."
'SEMBOLİK DE OLSA SURİYE BAYRAĞI AFRİN'E DİKİLMELİYDİ'
Suriye ordusunun Afrin'e destek göndermek istediğini ancak YPG'nin bunu kabul etmediğini iddia eden Osi, şöyle aktardı:" Afrin'e yönelik saldırıların durması için Suriye ordusu ile YPG arasında görüşmeler yapıldı. Görüşmede Suriye ordusu Afrin'e destek göndermek istedi ancak YPG/ PYD yöneticileri bunu kabul etmedi. Afrin'e yönelik saldırının durması için sembolik de olsa Suriye bayrağı Afrin'de dikilmeliydi. Suriye bayrağı Afrin'de dikilseydi o zaman Türkiye'nin Afrin'e saldırmak için bir bahanesi kalmamış olurdu. Suriye parlamentosunun bir Kürt Milletvekili olarak ben de Suriye ordusunun Afrin'e geçmesi için çalışmalar yapıyorum. Benim talebim üzerine Suriye parlamentosu Afrin gündemiyle özel bir oturum düzenledi. Afrin için resmi bir beyan yayınladık. Suriye ordusunun Afrin'e geçmesi konusunda YPG ile Suriye ordusundan üst düzeyde görüşmeler yapıldı. Maalesef YPG/ PYD Suriye ordusunun Afrin'e geçişini kabul etmediler. Suriye ordusu Afrin'de var ama çok az bir sayıda. Afrin için dostlarımız Rusya ile İran arasında da görüşmeler yapılıyor. Afrin'in savunulması ve Türkiye'nin Afrin'den çıkması için ben de çok mücadele ediyorum. Suriye Parlamentosunda ve dışarda mücadele ediyorum. Kısa bir süre önce Suriye Parlamentosu olarak Cenevre ve Viyana'da bulunduk. Cenevre'de Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ile görüştük. Caferi BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Afrin için sessiz kalmamalarını istedi. Tepki vermelerini istedi. Suriye devleti siyasi ve askeri olarak tepki gösteriyor ancak askeri olarak bir pratiğe geçilmesini istiyoruz."
'KÜRTLER ABD İLE DEĞİL KENDİ ÜLKESİ OLAN SURİYE İLE ANLAŞMALAR YAPSIN'
YPG ve PYD'ye "ABD ile değil Suriye devleti ile anlaşın" diye çağrıda bulunan Osi, "PYD ve YPG Kürtler ABD'ye güvenmesin. ABD en sonunda Kürtleri Türkiye'ye satar. Kürt bölgelerini satar. ABD, NATO üyesidir. ABD birçok kez Kürtleri sattı, kandırdı. Kısa bir süre önce Kerkük'te sırtını Kürtlere döndü. Kürtler ABD ile değil kendi ülkesi olan Suriye ile anlaşmalar yapsın. Haklarını Şam'dan istesinler. Ben de onlarla olurum" dedi.
Türkiye'nin saldırıları sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini öne süren Osi, birçok sivil yerleşim yerinin de bombalandığını iddia etti.
YPG/ YPJ güçlerinin direnişi karşısında Türkiye'nin ilerleyemediğini savunan Osi, Türkiye'nin operasyonu sürdürmesi halinde ağır kayıplar vereceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ağır yenilgiyi kaldıramayacağını iddia etti: "Türkiye eğer Afrin'de başarılı olursa 3 planı vardır. Birinci plan Afrin, ikincisi Menbiç, üçüncüsü ise Kobani ve Kamışlı olacaktır. Her 3 kantonu bitirmek istiyor. Kürtleri kaldırıp yerine Türkmen ve Arapları yerleştirmek istiyor. "
Türkiye'nin üyesi olduğu NATO'nun Türkiye'ye yeşil ışık yakarak Türkiye'nin Afrin'e girdiğini savunan Osi, NATO'nun izni olmadan Türkiye'nin Afrin'e saldırı yapamacağın görüşünde.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)