Şam Milletvekilli: Suriye ordusu Afrin için destek göndermek istiyor, YPG ile görüşme sürüyor

Suriyeli Kürt milletvekilli Ömer Osi, Afrin ile ilgili Sputnik'e konuştu.

'AFRİN'İN SAVUNULMASI SURİYE'NİN GÖREVİDİR'

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunun 'kabul edilemez' olduğunu ve karşı çıktıklarını belirten Şam milletvekilli Osi, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin Afrin'e yönelik saldırısı 21. gününe girmiş durumda. Bu saldırıyı kınıyoruz. Kabul etmiyoruz. Bu saldırı Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır. Türkiye, Afrin merkeze, Cinderes, Raco ve birçok yere saldırılar yapıyor. Afrin'e yönelik saldırıların durması gerekiyor. Yoksa tank, top ve uçaklarla Afrin yok olacak. Buna dur denilmesi gerekiyor. Afrin bir Kürt kentidir,Suriye kentidir. Afrin'in savunulması Suriye'nin bir görevidir. Ben tahmin ediyorumki eğer savaş devam ederse Suriye ordusu Türk ordusunun karşısında duracaktır. Suriye ordusu kendi halkı olan Afrin halkını korumalıdır. Afrin bölgesinde hava saldırılarına karşı hava savunma sistemini kurulmalıdır. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı da açıklamasında 'Eğer Türkiye Afrin'e yönelik bir hava saldırısı yaparsa vururuz' dedi ancak maalesef bu olmadı. Suriye Devlet Başkanı sayın Beşar Esad'ın Türkiye'nin Afrin'e yönelik saldırısına tepki göstermesi olumludur."

'SEMBOLİK DE OLSA SURİYE BAYRAĞI AFRİN'E DİKİLMELİYDİ'

© AA/ Emin Sansar Zeytin Dalı Harekatı'nda bir asker yaşamını yitirdi

Suriye ordusunun Afrin'e destek göndermek istediğini ancak YPG'nin bunu kabul etmediğini iddia eden Osi, şöyle aktardı:" Afrin'e yönelik saldırıların durması için Suriye ordusu ile YPG arasında görüşmeler yapıldı. Görüşmede Suriye ordusu Afrin'e destek göndermek istedi ancak YPG/ PYD yöneticileri bunu kabul etmedi. Afrin'e yönelik saldırının durması için sembolik de olsa Suriye bayrağı Afrin'de dikilmeliydi. Suriye bayrağı Afrin'de dikilseydi o zaman Türkiye'nin Afrin'e saldırmak için bir bahanesi kalmamış olurdu. Suriye parlamentosunun bir Kürt Milletvekili olarak ben de Suriye ordusunun Afrin'e geçmesi için çalışmalar yapıyorum. Benim talebim üzerine Suriye parlamentosu Afrin gündemiyle özel bir oturum düzenledi. Afrin için resmi bir beyan yayınladık. Suriye ordusunun Afrin'e geçmesi konusunda YPG ile Suriye ordusundan üst düzeyde görüşmeler yapıldı. Maalesef YPG/ PYD Suriye ordusunun Afrin'e geçişini kabul etmediler. Suriye ordusu Afrin'de var ama çok az bir sayıda. Afrin için dostlarımız Rusya ile İran arasında da görüşmeler yapılıyor. Afrin'in savunulması ve Türkiye'nin Afrin'den çıkması için ben de çok mücadele ediyorum. Suriye Parlamentosunda ve dışarda mücadele ediyorum. Kısa bir süre önce Suriye Parlamentosu olarak Cenevre ve Viyana'da bulunduk. Cenevre'de Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi ile görüştük. Caferi BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'dan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'den Afrin için sessiz kalmamalarını istedi. Tepki vermelerini istedi. Suriye devleti siyasi ve askeri olarak tepki gösteriyor ancak askeri olarak bir pratiğe geçilmesini istiyoruz."

'KÜRTLER ABD İLE DEĞİL KENDİ ÜLKESİ OLAN SURİYE İLE ANLAŞMALAR YAPSIN'

YPG ve PYD'ye "ABD ile değil Suriye devleti ile anlaşın" diye çağrıda bulunan Osi, "PYD ve YPG Kürtler ABD'ye güvenmesin. ABD en sonunda Kürtleri Türkiye'ye satar. Kürt bölgelerini satar. ABD, NATO üyesidir. ABD birçok kez Kürtleri sattı, kandırdı. Kısa bir süre önce Kerkük'te sırtını Kürtlere döndü. Kürtler ABD ile değil kendi ülkesi olan Suriye ile anlaşmalar yapsın. Haklarını Şam'dan istesinler. Ben de onlarla olurum" dedi.

Türkiye'nin saldırıları sonucu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini öne süren Osi, birçok sivil yerleşim yerinin de bombalandığını iddia etti.

YPG/ YPJ güçlerinin direnişi karşısında Türkiye'nin ilerleyemediğini savunan Osi, Türkiye'nin operasyonu sürdürmesi halinde ağır kayıplar vereceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ağır yenilgiyi kaldıramayacağını iddia etti: "Türkiye eğer Afrin'de başarılı olursa 3 planı vardır. Birinci plan Afrin, ikincisi Menbiç, üçüncüsü ise Kobani ve Kamışlı olacaktır. Her 3 kantonu bitirmek istiyor. Kürtleri kaldırıp yerine Türkmen ve Arapları yerleştirmek istiyor. "

Türkiye'nin üyesi olduğu NATO'nun Türkiye'ye yeşil ışık yakarak Türkiye'nin Afrin'e girdiğini savunan Osi, NATO'nun izni olmadan Türkiye'nin Afrin'e saldırı yapamacağın görüşünde.